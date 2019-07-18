宝贝即将入园，家长要做对9件事

宝宝们即将要上幼儿园了，作为家长应该做些什么呢？接下来，就让我们一起来了解孩子入学的注意事项，帮助宝宝一起拥抱快乐的幼儿园时光：

一、不要对撒娇妥协

宝宝刚接触幼儿园，对陌生的环境和同学还不是很熟悉，放学看见家人大多会有撒娇等依赖性的状态。家长在迎接孩子时，可以给宝宝一个可靠温柔的拥抱，但面对孩子撒娇要抱着走时，不能习惯性地妥协，要给他已经长大了的暗示，这有利于宝宝成长阶段心理的成熟。

二、时刻保持平静

宝宝去幼儿园一开始多半是不适应的，孩子不适应感的形成往往是由周遭环境与大人造成，这会让孩子产生紧张的压力感。平建议时在家里，大人就要保持如往常的氛围，不要过于紧张关心孩子的园中状况，过分关注反而起到负面效果，平静和友善的态度将有利于孩子适应幼儿园。

三、引导孩子沟通

孩子离开了旧环境，很容易产生身心压力，建议家长等孩子回家后，主动与孩子沟通，引导孩子与家长聊聊开心的事。比如问孩子“今天交了哪些好朋友了？”“今天老师带大家做了什么活动啊？”等等。这样家长与孩子聊天时，小家伙就愿意分享出自己的快乐，家长再表示出点羡慕感，对入园情绪会很有帮助，让孩子能更快地适应幼儿园。

四、积极配合

家长要知道，自家与幼儿园毕竟是不同的。要与孩子沟通，了解孩子的状况，并且也要知道老师的管理要求，积极配合幼儿园的工作。

五、不要带饮料

很多家长在接孩子放学时带上饮料，就怕孩子在园内不喝水，喝点饮料让孩子开心又解渴。其实饮料本就影响孩子健康，而且如此下来孩子每日在园中饮水也受到了干预，更不会去喝水。孩子最好的饮品就是白开水，如果孩子不爱喝可以放点水果干增加口感，孩子更愿意饮用。

六、勿零食作伴

有的家长还会担心孩子在幼儿园吃不饱，在家里准备各种零食等孩子放学后来吃。但这样会导致孩子晚餐前吃得过多，影响正常饮食，也不利于健康。

七、勿问东问西

孩子入园，家长担心孩子很平常，但我们要知道，千万不要在孩子回到家后问东问西，让孩子感到烦躁，产生到幼儿园的不适应感。家长的情绪会反应在孩子身上，让孩子变得更加紧张焦虑。

八、勿惯纵孩子

孩子入园也会产生心情不愉快，乱发脾气的状况，但家长切记不要同情孩子，哄着孩子，可以带着孩子做其他的事情，转移孩子注意力，释放不良情绪。

九、勿听信一方

孩子刚进幼儿园，家长大多会问一问孩子在园中的情况。但这一年龄的孩子有时候会把现实与想法混为一谈，甚至违背了事实。比如孩子说“xxx欺负自己，还打人”。这个时候，家长不要只听孩子一方的说辞，而是与老师交流，多方面客观了解事情的情况，避免误会。

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