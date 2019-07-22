818家长群里的“烦人精”，让人无语！

科技发展让我们的生活也越来越便捷，以前老师发布通知只能挨个发短信，而现在只需要建立一个家长群，就能随时分享孩子在学校的状态，布置的家庭作业也非常方便，但是有些家长却总喜欢在这个群里表现自己，结果变成了众人讨厌的“烦人精”。

明明老师已经表示，家长们不要随意回复，以防刷屏，以免影响别的家长及时阅读信息，但是总有一些人喜欢给自己刷存在感：

比如有一群马屁精，他们每天早晨第一件事就是给老师问早安，老师发的每一句话都要夸上一番，甚至隔三差五号召大家集资给老师买礼物，隔着屏幕闻到浓浓的马屁味。又或者有些人看到家长群里人多，就想要为自己谋福利：比如拉人帮忙转发、点赞、砍价，也有人在群里卖自己的手工……

杜绝四行为，不做烦人精

在家长群里有很多行为并不受大家待见，有些甚至连老师也非常反感的，各位爸爸妈妈们一定要多加注意：

1.不可以拍马屁

有些家长为了让老师多关照关照孩子，就把自己工作上的那套搬过来。有位妈妈就表示，家长群里有个妈妈是超级马屁精，动不动就是老师好、老师吃饭了吗、老师辛苦了，那天老师发了孩子跳舞的视频，这个妈妈第一时间跳出来说老师跳的好萌~正常人难道不是找自己的娃吗？

小编有个朋友也在幼儿园当老师，她表示这种“关心”真的非常敷衍，她也不会因为这种劣质“彩虹屁”而对孩子有什么特殊照顾。所以说完全没必要刻意拍老师马屁，爸爸妈妈们认真配合老师的工作才是对他们最好的帮助。

2.有事情尽量私聊

有些妈妈会发现，一个下午没点开微信，结果家长群里已经99+了，担心是有什么重要的事情，就从头一条条看，结果发现是几个家长在群里闲聊，根本没有什么有用的信息，白白浪费了好长时间。

所以说尽量不要在群里发信息，有什么事情可以私聊，比如想约几个家长一起过双休日，不妨自己拉个小群。孩子生病了想要请假，可以直接和老师私聊，这样子不打扰别人，老师也容易记住。

3.不在群里发广告

家长群大多有几十号人，这对于一些家长来说，是不错的资源。于是他们会在群里发一些广告、活动链接，有些甚至直接在群里卖一些和孩子无关的东西，比如面膜、化妆品等等。记得去年双11那会，有妈妈在后台抱怨，群里好几个妈妈喜欢把双11活动发到家长群里，搞得整个群里都是“加入我的战队……”，真的是烦的不行。

家长群本是个严肃正规的群，是用来方便家长和老师之间的沟通，我们应该有着必要的敬畏感，不要随意在里面发广告，这不仅会给其他家长带来困扰，还会让老师非常难堪。

4.不要随便加人

家长群是由老师建立的，里面应该只有爸爸妈妈和老师，而有些家长则把这个群当做普通群看待，随随便便加人进来，这其中可能是孩子的爷爷奶奶、叔叔阿姨，也可能是其他陌生人，而这种行为会让家长群失去了私密性和安全性，因为你不知道那些陌生人是否心术不正。

永远记得一件事情，家长群的所有者是老师，主要作用是老师发布信息的，家长们不能反客为主；更没必要把社会上的那套用到这来，教育孩子是是老师的工作，家长没必要彩虹屁不断，否则很可能“偷鸡不成蚀把米”。

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