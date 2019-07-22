宝宝3岁前，这些食物不能出现在他碗里！

等到宝宝6月+之后，妈妈们就要开始给他们添加辅食了，只不过因为肠胃还没有发育完全，并不是所有食物都适合他们。就比如下面这几类食物，宝宝3岁前，这不能出现在他的碗里。

不足1岁不能吃的食物

1.元宵

糯米粘性很大，做出来的食物也比较粘，比如年糕、元宵、粽子等等，而在食用这类食物的时候，很容易卡在喉咙处，导致窒息等危险。而且因为又软又黏，所以危害性比坚果类卡喉更大。

不足1岁的宝宝，吞咽能力比较差，食用糯米制品很容易出现危险，所以绝对不能食用。至于超过1岁的宝宝，也要多加小心，妈妈们最好把元宵、年糕等分割成小丁，并且让他们慢慢吃；最好能吃一口喝两口汤再吃一口，这可以有效防止卡喉问题。

2.果冻

果冻非常光滑，一不小心就容易滑进喉咙，而小宝宝喉咙又非常狭窄，非常容易出现卡喉窒息的情况。而且因为果冻柔软易碎，所以医生很难一下子取出，危险系数更好。

其实果冻本身没有什么营养，还添加了不少色素和添加剂，所以不建议给小宝宝食用。超过1岁的宝宝，如果确实想吃，那么一定要先把果冻捣碎，再慢慢喂给他们。

3.坚果

有些家长觉得，宝宝牙齿萌出来了，就可以吃得动坚果。但事实上，坚果的硬度非常高，即便是2岁的孩子都不一定能轻松咬碎，所以如果给小宝宝们食用，一样容易出现异物卡喉的情况。

不建议给不足1岁的宝宝食用坚果。至于超过1岁的，妈妈们要先捣碎再喂给他们吃，同时还要注意过敏问题，第一次吃的时候要少一点，宝宝不过敏再逐渐增加。

4.蜂蜜

对于不足1岁的宝宝来说，蜂蜜是有毒物，这是因为蜂蜜在生产、运输和贮存的过程中，很容易染上肉毒杆菌；而1岁的宝宝肠道还没有形成良好的微生态屏障，对肉毒杆毒没有抵抗力，一旦感染，就很容易出现中毒现象。而成年人拥有健康的肠道微生态屏障，不用担心蜂蜜中的肉毒杆菌。

所以说，不要给不足1岁宝宝吃蜂蜜，1岁以后也要注意控制量，蜂蜜含糖量很高，吃多了宝宝容易患上蛀牙或者肥胖问题，并且也会因此养成挑食的习惯。

不足3岁要慎吃的食物

1.有核的小水果

比如葡萄、龙眼等等，这类水果有核或籽，而且体积又小，宝宝非常容易一口吞下，这非常容易发生卡喉、窒息的危险，后果难以想象，所以平常尽量不要直接拿给宝宝吃。

8个月大的宝宝，可以适当添加这类水果，记得一定要去核碾成泥；而等到宝宝大一些，可以去核后切成小丁，记得提醒他们慢慢吃，不要一下子吃太多。

2.刺多的鱼类

鱼肉营养丰富还不用担心发胖，多吃对宝宝智力发展非常有利，所以很多妈妈喜欢做鱼给宝宝吃。然而鱼类都有刺，而宝宝又不会吐刺，食用的时候很容易发生危险。

建议妈妈们选择海鱼，比如三文鱼、鳕鱼等等，一方面是没有小刺，另一方面是DHA含量高，对宝宝的成长非常有利。

3.过长的面条

过长的面条不仅影响宝宝咀嚼和吞咽，还可能不小心吸食进去一整根并且被噎到。所以说宝宝的面条要根据他们的月龄控制长度，一般来说7-9月宝宝面条应该是碎粒状，10-12月宝宝控制在1-2cm，12-18个月应该是3-4cm。

另外还要注意，宝宝的面条要煮的软烂一些，这样子比较容易吞咽和消化，安全性也更高一些。

总的来说，给宝宝准备辅食，除了要注意营养，还要关注安全性，尽量避免食物卡喉的情况。而如果不慎被卡，那么也不要紧张，及时用海姆立克急救法急救，然后尽快送医治疗。

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