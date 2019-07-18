这5个好方法，能让你躲开妊娠纹

怀孕是件喜事，但又让人烦恼，比如头号烦恼——妊娠纹，这对形象真的是大打折扣。那么，孕妈要怎么做才能避免妊娠纹呢？

妊娠纹是怎么形成的呢？

皮肤都是有弹性的，一旦弹性纤维断裂被破坏，皮肤自然长上妊娠纹。有些孕妈三个月开始就长妊娠纹，有的则是在5个月，有些孕妈则是在孕后期，还有些孕妈根本不会长妊娠纹。

哪种人易起妊娠纹？

皮肤本来就没有什么弹性，加上胎儿生长发育速度又很快，这类孕妈就很容易长妊娠纹。

怎么才能避免妊娠纹出现？

1.孕前就要锻炼

怀孕前半年，建议就开始锻炼腹部，让其有柔韧性，平时在家可以适当下腰的动作。这个动作能很好拉扯肚子上面的皮肤以及肌肉，如果不锻炼，妊娠纹也就找上你了。

2.注意保湿

很多孕妈不会使用护肤品，害怕对孩子造成伤害。但如果使用母婴专用的护肤品，就不会出现问题啦~

对于很容易长妊娠纹的部位，孕妈要先清理干净，然后再涂抹保湿润肤的产品，这样可以更好地吸收。

3.控制好体重

孕妈虽然要补充营养，但也不能大吃大喝，这样会造成营养过剩，胎儿发育过大。因此，孕妈要控制好每天的食量，保证体重匀速增长。整个孕期，孕妈体重增长10kg–15kg比较合适。

4.正确使用托腹带

肚子大起来之后，孕妈可以使用托腹带来减轻肚皮的拉扯程度，预防妊娠纹，同时还能缓解因为孕期带来的腰痛。等到了最后一个月，则不建议使用托腹带，因为这会影响宝宝入盆

5.合理饮食

孕妈应该多吃新鲜的蔬果，对于零食还是要少吃。平时多吃低糖水果，控制饮食以保证营养均衡，减少碳水化合物的摄入，以免体内热量过多，导致体重增长过快。

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