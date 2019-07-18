进入三伏天，有几件事家长要避免！会伤害到宝宝

三伏天到了，气温上升，每家每户都在防暑降温，但是有些做法对于宝宝健康非常不利。家长可千万不要做：

1.不给宝宝开空调

有的老人不愿开空调，认为这会让宝宝着凉，但其实这是很危险的。要知道，宝宝好动容易出汗，如果不开空调，宝宝很容易长痱子。因此建议日常还是要开上空调，这样宝宝会感觉到很舒适。室内温度保持在26℃，但空调风不要对着宝宝吹，晚上宝宝睡觉可以在小肚子盖上小毯子或是睡袋。

2.将宝宝一个人留在车里

炎热高温的室外，汽车停在外面一会，车内温度就会达到几十度。如果将宝宝独自留在车中，那很容易造成宝宝缺氧、昏迷甚至是死亡。因此，不管在什么时候，家长都不要将孩子单独留在车里。

3.空调温度低于25℃

空调温度不能低于25℃，最好控制在26-28℃之间，晚上睡觉时要给宝宝盖上小毯子是穿上睡袋，以免宝宝着凉。

4.给宝宝穿开裆裤

夏季，很多家长会给宝宝穿开裆裤，但是宝宝在玩的过程中，私处很容易因此受到感染。另外，对如厕训练也会产生影响。因此，宝妈还是要根据孩子年龄给他们穿上纸尿裤或是小内裤，以保护宝宝私处健康。

5.冰冷饮料给宝宝降温

炎热夏季，很多家长会买上一杯冰饮料或是冷饮给宝宝降温，但这不利于宝宝成长。要知道饮料含糖量都比较高，如果摄入过多，会让宝宝产生饱腹感，影响正常饮食。另外，如果摄入过多，将会刺激孩子的肠胃功能，引发肠胃功能紊乱。

炎热夏季，家长可以多给孩子喝白开水，吃新鲜的蔬果，冷饮只能偶尔吃。

6.不用纸尿裤用尿布

很多父母认为纸尿裤不散热，会让宝宝小屁股变红长痱子，坚持让宝宝用尿布。但其实，纸尿裤具有很强的吸水功能，它能牢牢锁住水分，保持宝宝屁股干燥。

宝宝好动，稍微不注意尿布就容易掉了，私处就会因此感染；尿布潮湿不能及时跟换，很容易造成宝宝红屁股。因此，建议家长还是给宝宝穿上纸尿裤的好。

7.给宝宝剃光头

剃光头不但不能降温反而会让宝宝更加怕热，同时也更加容易受伤。头发具有散热调节体温的作用，如果把头发剃光，不仅会破坏毛囊，影响头发正常长出，还会削弱调节体温的功能。头发还能起到缓冲作用，保护头皮。

此外，如果没有做好防晒措施，阳光直接照射到头部，那么很容易引发“日射病”出现。

建议夏季给宝宝不要剃光，男生头发控制在3-5mm，女生以清爽的短发为主。

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