即使天再热，这四种情况也别给BB洗澡！

到了夏季，宝宝洗澡就要勤起来了，不过有几种情况再热也别给宝宝洗澡，我们一起来看看：

1.皮肤破损

宝宝皮肤娇嫩，很容易会有擦伤的情况。但这种情况下若是给宝宝洗澡，就有造成伤口发炎的可能，引发不良情况。因此，在宝宝皮肤破损的情况下，宝妈还是别给孩子洗澡的好。

2.刚刚运动完

夏季，宝宝玩耍后浑身都是汗，黏在身上很不舒服。这时候家长会立即给宝宝洗澡，这是要不得了！要知道家长在给宝宝脱衣服时，浑身都是汗，没有及时擦干的话，宝宝很容易感冒，再者一冷一热的接触，也会容易让孩子感冒。

3.宝宝生病

宝宝生病以后，身体各项机能都处在“罢工”状态，抵抗力很弱，如果这时候洗澡，有可能会加重他们的病情。因此，在宝宝生病的时候，家长可以选择用热毛巾擦拭宝宝的身体，而不是轻易洗澡。

4.宝宝吃饭前或是吃饭后

如果宝宝饿着肚子洗澡，很容易发生头昏甚至是晕厥的情况。之所以出现这种情况，一方面是因为血液正常循环功能受到影响，提供能量不足，另外一方面就是浴室里面含氧量有比较少。同样，如果吃完饭就给宝宝洗澡，宝宝很容易出现呕吐的情况。因为刚吃完，胃里食物还没有消化完全，血液循环功能也受到影响。

夏季给宝宝洗澡并不像家长所想的那么简单，当宝宝出现上面这几种情况时，家长不要急着给宝宝洗澡，最好等孩子情况好转后，再给ta洗澡。

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