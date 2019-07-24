炎炎夏季，教你5招带来好孕~

想要备孕的夫妻快看过来，育姐给大家总结出了几点好孕妙招，赶快来看看，祝你们在在这个夏天可以迎来宝宝哦~

一、及时补充叶酸

女性都应该从备孕前3个月开始补充叶酸，叶酸对孕妈胎儿都是有利的。这不仅能避免胎儿畸形，同时也能改善孕妈贫血情况。叶酸补充最好吃到怀孕后的3个月。

二、孕前检查很重要

备孕前，夫妻双方最好去医院做个详细检查，看看身体情况是否允许。如果有异常，最好等到身体痊愈后再备孕。

三、补充锌元素

备孕夫妻从饮食上要多加注意，不能再像以前那样饮食不规律。备孕期间，夫妻双方要及时补锌，多食用富含锌的食物。要知道，男性缺锌会导致免疫力低下，精子量减少，活力下降，女性缺锌则会影响卵子质量，最终影响受孕成功率。

生活中，富含锌元素的食物有很多，比如海产品、动物肝、牛肉、紫菜等。

四、养成良好的饮食习惯

现在很多夫妻都有熬夜、饮食不规律的恶习，这是备孕期间的禁忌哦~建议夫妻在备孕期间调整好自己的饮食习惯，保证充足的睡眠，这样更能提高受孕几率。

五、寒凉食物少吃

夏季天气炎热，很多女性都选择冷饮冷食消暑解暑，但如果女性本身体质偏寒、虚弱，摄入过多寒凉食物很有可能导致身体出现不适，甚至会带来不孕症。

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