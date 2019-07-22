18个月大男童被推上手术台，原是补钙惹的祸！

补钙是妈妈们最关心的问题之一，很多妈妈看待这个问题都有些极端。可以说，在养育的孩子的过程中，几乎90%的妈妈都曾怀疑过自己的宝宝是不是缺钙。

之前育姐就看过一条新闻：黑龙江省18个月大的闻闻，因感冒到医院就诊，竟意外查出输尿管下段有一个11毫米长、5.9毫米宽花生米般大的结石！

医生表示，年龄如此之小、结石如此之大的病例，临床上十分罕见。孩子妈妈介绍，担心宝宝缺钙，已补钙半年之多，宝宝平时也非常喜欢吃富含维生素C的食物和豆制品等。

哎……只能说父母给的爱太沉重了吧，那爸妈们究竟应该如何科学的补钙呢？什么样的宝宝才算是真缺钙呢？

这些情况下，宝宝很有可能是缺钙！

摄入奶量不足

乳制品是钙质摄入的最佳来源，如果宝宝的奶量长期摄入不足，很可能就会出现缺钙的问题。

对婴幼儿来说，最好的补钙方式就是喝母乳。另外，中国营养学会发布的《0～6 月龄内母乳喂养指南》中曾明确指出，婴儿出生后数日就应该每日补充维生素 D 10ug（400IU）来帮助身体吸收母乳中含有的钙质，从纯母乳中吸收的钙质完全能够满足婴儿骨骼生长对钙的需求，不需额外补钙。

断奶以后，宝宝每天也应该保持1.5—2杯奶量。一杯240毫升的牛奶中含有约300mg的钙，“一天一杯奶强壮中国人”的口号也不是白喊的，至少对小宝宝来说，多喝牛奶能够补充钙质。

没有额外补充维生素D

维生素D的作用就是促进钙的吸收，然而很多妈妈都不注重给宝宝补充维生素D，反而更喜欢给宝宝补钙。光补钙，不吸收，这又有什么用呢？

足月儿出生后半个月起需要补充维生素D400单位/天，直到2-3岁；早产儿出生后即补充800-1000单位/天，纠正月龄满3个月后同足月儿。美国儿科学会建议一直补充维D到儿童、青少年时期。

要是宝宝从来都没有补充过维生素D，可能会间接地导致缺钙。只要平时宝宝的饮食丰富，无论你咨询哪一个专业的儿科医生，他们都会告诉你：宝宝真正需要补的不是钙，而是维生素D！

宝宝饮食结构太单一

宝宝缺钙的情况并不会轻易就发生，但长期的饮食结构比较单一，很容易导致营养不均衡。如果长期只吃某种事物，可能会影响钙质的吸收。因此想要避免宝宝出现缺钙的问题，关键还是要做到饮食来源丰富，不偏食挑食。

这些错误的补钙方式，妈妈可千万别信！

喝骨头汤能补钙？NO！

众所周知，钙在体内主要以骨骼、牙齿的形式存在。其中99%是沉积在骨骼和牙齿中，猪牛等动物也是如此。钙的存在有2种形式：一种是以固体钙盐结晶形式存在，这种很稳定并且很难溶解。另一种是无定型钙盐存在，这种钙盐不稳定易溶解，但是在骨骼中含量很少。

骨骼中95%的钙是以第一种形式存在，所以在烹饪过程中，钙很难融入汤中。实验证明1KG骨头熬汤2小时，钙的含量为20毫克。例如7-12个月的宝宝每天钙的推荐摄入量是250毫克，也就是说需要喝几十碗才能达到宝宝一天所需要的数值，试问一下：宝宝一天能喝这么多汤吗？还不如多吃几块肉来的实在！

晒太阳能补钙？NO！

很多妈妈都知道补钙不能光喝奶，补充维生素D对宝宝调节钙代谢、促进钙吸收和骨组织形成具有重要的意义。想要长出大长腿，补钙就别忘了补维生素D。虽然多晒太阳人体自身可以合成维生素D，不过……

要想通过晒太阳获得足够的维生素D，那可需要晒相当长时间啊！宝宝的肌肤那么娇嫩，你真舍得吗？

WHO建议：6个月以内的宝宝，应该避免阳光直射。有证据表明，越早接触紫外线未来患皮肤癌的风险就会越高。

那在家隔着玻璃晒太阳呢？这个也是没用哒~紫外线分为4个波段，只有其中的UVB可以促使身体产生维生素D。但UVB穿透力相对较弱，它不能穿透玻璃，所以在家里晒太阳是没有用的~

多吃牛肉可以补钙？NO！

一提到外国宝宝多么健壮，有人就会说人家是吃牛肉长大的。其实牛肉本身含钙极低，并且含有大量“成酸性元素”。这会让血液趋向酸性，身体不得不用食物和骨骼中的钙来中和，因而增加体内钙的流失，减少钙的吸收。

吃虾皮可以补钙？NO！

我们都知道虾皮的钙含量非常高，有些爸妈就觉得给孩子吃一些虾皮就能很好的给孩子补钙了。这里，我们要告诉大家的是，虾皮不能作为孩子补钙的最佳来源。为什么呢？原因如下：

虾皮虽然钙含量很高，但是虾皮里的这个钙，吸收利用率特别低。虾皮除了含钙量高，盐含量也特别高，吃得太多十分不健康。

正常来说，虾皮通常作为辅助食材使用，用的分量特别少。例如用虾皮来做汤，最后盛到每个人碗里的虾皮少得可怜，所以千万不能指望吃虾皮来补钙。

如果宝宝真的缺钙了

该怎么选择补钙产品？

如果宝宝真的缺钙了，可以根据具体情况，在膳食平衡、合理的前提下，适量补充一些钙剂。同时应该注意的是，钙也不是越多越好，每天摄入钙的剂量不能超过2000毫克。

但现在市面上可供选择的钙制剂琳琅满目，爸妈们在为宝宝挑选这类产品时往往无从下手，不知道到底选购哪一种。育姐的意见是，掌握下面这2个要素。

第一从宝宝的胃肠道来看。如果宝宝特别小的话，胃肠道比较柔弱，胃酸浓度比较低，父母可以选择类似于葡萄糖酸钙，这些有机钙。制剂最好是滴剂或者是冲剂类的，粉状的冲成水的，这样容易吸收。

而且选择的时候，最好一开始先买一盒，或者是一个包装单位让宝宝试，有的宝宝不太喜欢这种口味，或者孩子出现便秘的情况，父母们就可以换另外一种钙，因为现在钙的选择很多，可不必拘泥于一直吃一种钙。

另外一定要试试口味。钙制剂的含钙量再高、吸收再好，如果孩子不爱吃，也无法达到补钙的效果。

因此在为宝宝选购钙制剂时也应注意选择口味较好、适合儿童习惯的钙剂，让宝宝轻松补钙，最大限度地提高儿童服药时的顺从性，从而达到好的补钙效果。

育姐知道很多爸妈们给孩子补钙，出发点都是好的。但如果用了错误的方法，强加在正常的宝宝身上。结果就是非但没保护好，反而害了宝宝。所以学好科学补钙非常重要！各位爸妈们，你们觉得育姐说的在理不？

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