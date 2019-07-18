孕妈必知：羊水里到底有什么？什么样的羊水是异常的？

看影视剧的时候，我们经常会看到“羊水破了”的场景。

羊水，是宝宝最早的婴儿房，并且还是间装有空调的婴儿房哟。

因为羊水不仅为胎宝宝提供了生长的空间，让他可以在这方小天地里生长发育，还能稳定子宫内的温度，让胎宝宝生活得很舒服。

那么，这么神奇的羊水里，到底包含有哪些东西呢？

第一个，是母体血清产生的渗透液，第二个，就是胎宝宝的尿液啦。

说到这儿，必须告诉大家一个真相：咱们可都是喝尿长大的！

为什么这么说呢？因为足月的胎宝宝每天吞咽的羊水量在500毫升以上，相当于一瓶可乐的量。而由于羊水中是掺着尿的，所以……你们自己体会一下吧。

这叫肥水不流外人田，自产自销了……

由于羊水对于胎宝宝实在是太重要了，因此孕妈一定要关注自己的羊水指数。

孕期做B超检查的时候，有一条就是羊水指数（缩写是AFI），一般来说，羊水指数的正常值是8到18cm。5到8cm属于偏少状态，而小于5厘米就是羊水过少了，大于18厘米则意味着羊水过多。

羊水过少，有可能是因为胎宝宝的泌尿系统异常了，因为前面说了羊水中有一部分是尿液，所以这时应该重点关注胎宝宝泌尿系统的发育状况。

羊水过多，则需要进一步观察是否导致胎宝宝畸形，如果胎宝宝尚处于正常状态，医生可能会采用抽取羊水等手段，来改变羊水过多的状况，去提升胎儿的存活率。

有关羊水的问题，孕妈妈们也不用过分担心，只要按时进行产检，发现问题及早解决，就能确保宝宝的健康哟！

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