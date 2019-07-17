5岁女童被打得双眼肿胀，还不忘帮妈妈说情

据泰国媒体报道，泰国一名5岁女童遭亲妈家暴，被打得遍体鳞伤。近日，她被警方成功解救，救出时全身伤痕累累，双眼被打得又青又紫，肿得只留下一条缝，让人心疼。当警方询问她时，可怜的孩子还在为妈妈求情，表示“她下手不是很重”。

女童被打得遍体鳞伤，还不忘为妈妈求情

据悉，事发前，这名5岁女童和妈妈、继父一起生活。她被邻居发现时，不但脸上和身上到处都是伤痕，更严重的是两眼发红、眼眶淤肿，简直惨不忍睹。在接受询问时，女童表情僵硬，看上去很害怕。

经警方审讯，妈妈很快承认了家暴事实。她表示虽然打了女儿，但孩子眼睛瘀伤是滚下楼梯摔的。尽管很想带女儿去看病，可家里穷困，只能自行买药敷贴。而当警方找女童求证时，女童指出“是被妈妈打的，但不是很重”，显然是在帮妈妈开脱。

家庭暴力问题专家表示，孩子如此作答，真实想法是害怕再次被打。

继父口供令人生疑，警方将深入调查

在这起家暴案中，继父的口供前后不一令人生疑。他起先一口咬定是自己打了孩子，和妻子无关。后来，他改口称很爱妻子，担心妻子和女儿分开才站出来顶罪。他还说自己也是家庭暴力的受害人，妻子不但打女儿还打他，可他从来没打过继女。

警方表示，将对该案展开深入调查，以查清究竟是谁家暴了孩子，并定会将其绳之以法。

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