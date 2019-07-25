从小北鼻开始做起，让孩子动起来~文中附推荐项目

体育活动非常有趣，是孩子游戏和学习的重要组成部分，对孩子的成长和发展至关重要。从小婴儿开始，我们就要鼓励孩子动起来，一起来了解详细：

每个阶段的儿童体育活动

0-1岁的儿童应该每天进行几次体育活动，包括地板运动和爬行。1-5岁的儿童应每天至少进行3小时的身体活动，活动范围遍及一天，包括充满活力的运动，如跑步、跳跃或旋转。如果孩子超过三岁，那么每天精力充沛的玩耍至少要持续一个小时。

5-18岁的儿童应每天至少进行一小时中度到剧烈的体育活动。每周至少三天，这应该包括加强肌肉和骨骼的活动。适度的体育活动会让孩子轻喘，剧烈的体育活动会让孩子气喘吁吁和出汗。如跳跃、跑步、攀爬等可以促进肌肉和骨骼健康，不妨让孩子多参与。另外，体育活动不需要一次完成，孩子可以在一整天的几小段时间内完成。

为什么体育活动对儿童有益

无论现在还是将来，体育活动都有利于孩子的健康。体育活动的好处包括：

强壮骨骼和肌肉；

让孩子拥有健康的心脏、肺和动脉；

提高协调性、平衡性、姿势和灵活性；

降低超重或肥胖的风险；

降低以后患心脏病、癌症和2型糖尿病的风险。

体育活动也能帮助孩子在生活的其他方面获得快乐和健康。例如，活跃的儿童更自信，能够放松自我，睡个好觉；在学校可以集中精力；与人相处或交朋友更容易。

孩子做的体育活动越多，孩子坐着的时间越短，得到的健康益处就越多。

儿童体育活动类型

体育活动不一定是“锻炼”，简单的体育活动包括：

去散步或骑车去学校或朋友家；

在操场等地方消磨时间；

在你家附近或朋友家里玩耍，或在公园或浅水区玩耍。

在公园里玩“追逐”、“捉迷藏”、一对一足球、触球或篮球活动。

在家里跳舞。

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