女子产后长满胡须，连老公都说恶心

据英国《每日邮报》报道，俄国一名女子产后竟莫名长满胡子，由于外貌愈发像男子，她没法像正常人一样工作生活。七年以来，连丈夫都觉得恶心，不愿吻她，而她自己也因为自卑整天待在家里很少出门，不但每天用口罩遮脸，甚至不让儿子摸她的脸。

女子患“多毛症”，产后愈发严重

据了解，这名女子名叫斯维特拉娜·萨夫琴科娃，现年33岁。她在一档医疗节目中向大家诉说了被“多毛症”困扰多年的经历。

萨夫琴科娃表示，自从12年前结婚以来，她就因“多毛症”常常遮盖脸部。7年前她生下孩子后，情况越来越差，脸部、胸部都长满了毛发，这使得她不敢出门活动，只愿待在家里，即使在家里，她也要戴上口罩。

她这样说道：“我根本不能正常工作，也无法和别人沟通交流，哪怕是和自己的儿子。我不让儿子摸我的脸，我和老公的感情也变得很差。他不再亲我，因为觉得恶心。这种情况一年又一年持续着，而且变得越来越差，我担心我的家庭会因此破碎。”

据悉，萨夫琴科娃曾去医院看过，但试过很多方法都不能治好。医生告诉她：“你往后可能都这样生活。”医生的话让她感到绝望。后来，老公建议她参加当地一个医疗节目，希望可以获得全国最优秀医生的帮助。

治疗效果很理想，女子重获幸福生活

医疗团队给萨夫琴科娃做了诊断，给她安排了多囊性卵巢症疗法、激光治疗、服用类固醇激素等一系列治疗，时间长达一年。另外，医生还建议萨夫琴科娃减肥。经过治疗，她不仅消除了脸上的胡子，而且减掉了约26斤的体重，效果显著。

萨夫琴科娃说：“我现在很开心。我再也不需要每天早起刮胡子，也不用担心会失去老公。我感到很幸福，连儿子也感受到了我巨大的变化。现在我可以拥抱他，让他摸我的脸。”

据了解，多毛症有先天和后天之分。先天性多毛症是一种遗传性疾病，而后天性多毛症大多在青春期出现。医学界认为，这是因为体内雄性激素水平上升或毛囊对雄性激素的反应能力变强造成的。通常来说，病人脸上、腋下、私处和四肢的体毛会显著变多、变长、变粗发黑。

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