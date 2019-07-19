放下手机，仔细听孩子说……

研究表明，手机已经成为日常生活中很难被忽视的物件，所以你很可能会在孩子说话的时候掏出手机。对话时使用手机，这就等同于告诉孩子：你并不在乎他在说什么，他没手机那么重要。同样，研究表明，当你在和孩子谈话中看手机时，谈话就会恶化。那么如何做好有效的亲子沟通呢？下面这些建议你一定用得着：

1.学会倾听

当孩子想告诉你他一天的所有细节时，把手机收起来，听他们说。分开一天后，当你和孩子团聚时，把手机收起来。如果你养成了认真倾听的习惯，相信在孩子十二岁的时候，他依然还愿意与你分享他的生活。但是如果你没有认真听，就会发生两件事，一是错过了一个学习和教育孩子的机会，二是孩子也知道你根本不在意他说的话，所以谈话就会显得没有意义。

2.不要反应过度

有的孩子经常会说不愿意跟父母说话，因为他们害怕会造成更大的问题。当你的孩子说一些令人不安的话时，深呼吸，在你开口之前保持冷静。当你说话的时候，不要急于提出解决方案，鼓励孩子自己去解决，而不是反应过度。

3.学会保密

还记得当你爸爸在亲戚面前脱口而出，说你害怕蜘蛛时的滑稽模样时，你有多尴尬吗？所以要学会帮孩子保密，把孩子告诉你的一切都当作特权信息，如果你认为你需要与任何人分享它，无论出于什么原因——甚至是你的老公——都要先和孩子谈谈，征求他的允许。

4.表现自然

孩子会提到一些敏感话题，比如性，这会让很多父母不知道如何回答。但如果你呼吸自然，行动自然，保持简短的对话，迟早你会感到自然，孩子也会在这些讨论的基础上舒适地提出问题和谈论自己的感受。

5.说实话

孩子为什么要相信你呢？如果你想与孩子建立良好的信任关系，请从一开始就要守承诺。

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