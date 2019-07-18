家长纷纷吐槽：这才上幼儿园啊，作业就这么难！

养娃太艰难！才开始那会儿，一把屎一把尿又喂奶，天天都睡不上一个安稳觉。亲妈让我忍忍，说大家都这么过来的，等娃上学就好了。我信了！谁成想，娃上了幼儿园又掉进熬夜做奇葩作业的坑。达妈相信，我不是一个人。

作为家长，手工、绘画技能必须要有。以下这些都是入门级的作业：

但有时候，难在取材难。

明天娃要用鸡蛋壳作画，好说，今晚就吃全蛋宴了。

让第二天带20个棒冰棍咋办?全家总动员，连夜吃呗。或者分配派发，留下棍就行哈~

还有更奇葩的——

@愤怒的鸟：幼儿园要求小朋友带瓶盖，我还特意问了有什么要求没有，老师说不限材料不限大小。当天晚上我就请哥几个出去吃了一顿，攒了三十多个瓶盖吧，结果第二天老师说啤酒盖不算……

@江上飞鸟2013：父亲节，幼儿园叫小朋友做纸衣服送给爸爸，有家长说，呃……清明节又来了！

……

听说，好多家长都吐槽：自从娃上了幼儿园，喝完的饮料瓶、卫生纸的卷筒，新衬衫里面垫的纸壳以及各种购物纸袋等等都不敢扔，因为说定啥时候要用。达妈家里就有一个收纳箱，里面有各种手工材料。Emmm，上述提到的全都有。

什么，你说求助某宝?!不好意思，时间上赶不及。

老师要求用瓜子壳来贴画，哪里买?只能现嗑。

所以如果哪天你看到有好多家长捡树叶，别惊讶，都是为了娃呀~

而这些都是好的了，还有家长无奈之下去公园偷树皮、鹅卵石……(当然，这种行为是不对的，强烈谴责!同时抱抱!)

也有一些作业技能要求也太高了，比如这些：

让娃完全根本不可能，也就只能负责观摩了。

接着来再看看非常精彩的观察类作业。

有家长找蜗牛找疯了，最后找田螺充数。

还有老师让完成“带娃亲近海鸥并拍照”的作业。补充一句，当时是寒冬。

让娃带动物，有家长灵机一动让娃带上了妹妹。

长期观察更不容易，比如经典作业——养蚕宝宝。

也是需要一定的成本的。而且不小心会养死。

对了，还有打卡类作业也难倒了不少家长。拍球、亲子阅读、做家务等等，都要每天打卡：

为了完成这项作业，很多家长厚着脸皮私聊好久不联系的亲朋来来点赞。

听说，有的学校了解到朋友圈打卡的不便，直接让家长们软件上打卡。

现在的家长不易当啊，下了班还要专门做孩子的作业。而这才幼儿园，可怕！好处就是get了不少技能，耶~（微笑脸）

你遇到过哪些奇葩作业？快吐槽一下吧。

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