小家伙吃了几块菠萝遭了罪，夏天尤其要注意！

夏季太阳毒辣，大家纷纷严防死守做好防晒工作。但也有些人不甚在意，或者说是万万没想到吃错东西晒太阳后果那么严重。

几块菠萝下肚，BB脸上又红又肿

上周，阿雅带着爸妈和宝宝一起去公园游玩。由于天气炎热，中途大家买了些西瓜、菠萝等现切水果。老人疼爱孩子，看他吃菠萝那么香就多喂了几块。谁知道当晚宝宝哭闹不止，脸上就出现一块块红斑，还肿胀起来。

后经医生诊断，孩子患了过敏性皮炎，考虑和吃了菠萝有关。原来啊，这种好吃的水果属于光敏性食物，其中含有的呋喃香豆素是一种天然的光敏剂，其本身不会对皮肤造成伤害，不过在接触到阳光(紫外线UVA、UVB)照射时会产生光敏反应，进而造成裸露部位皮肤红肿、起疹，并伴有明显瘙痒、烧灼或刺痛感等症状。

夏季过敏性皮炎，小心光敏物质

夏季正是过敏性皮炎的高发季节，脸部、手臂、小腿、身体前后三角区等裸露在外的皮肤属于易发部位。为了避免被过敏性皮炎找上门，除了做好防晒，大家还应管住嘴。

△光敏性食物

* 蔬菜：一般含叶绿素高的蔬菜、野菜都属于光敏性食物，如莴苣、菠菜、茴香、苋菜、荠菜、芹菜、萝卜叶、荞麦、香菜、马齿苋、蒲公英等。

* 水果：无花果、芒果、菠萝、草莓、猕猴桃、柑橘、柠檬等。

Ps:光敏蔬菜最好焯水后再吃，如果想吃光敏蔬果建议选择晚上吃，这样经过一夜的代谢和排泄后，等第二天阳光充足时就不会给皮肤带来太大的负担。

* 海鲜：螺类（尤其是泥螺，一旦引发泥螺日光性皮炎，症状会很严重）、虾类、蟹类、蚌类等。

当然了，除了食物，还有一些药物、日用品类也属于光敏物质，大家也要小心。

△ 光敏性药物

* 西药：四环素类(几乎所有，比如米诺环素)、喹诺酮类(如环丙沙星)、磺胺类(如复方新诺明)、抗真菌药物(如伏立康唑)、利尿剂(如氢氯噻嗪)、痤疮、银屑病治疗药(如维A酸类)等。

* 中药：荆芥、防风、沙参、独活、白芷、补骨脂、芸香、小茴香等。

△ 日用品类

美容化妆品、清洁剂中的香料(佛手柑香油、柠檬油、檀香油、麝香、龙涎香等)、防腐剂、苯胺及苯胺类衍生物、染料；职业环境接触的沥青、焦油、六氯酚等。

如何预防过敏性皮炎?

☛ 注意事项

日常做好防晒工作。

曾有过光敏史、过敏体质者、近期户外活动频繁者以及红斑狼疮、特应性皮炎、痤疮等患者尽量不食用、不接触已知光敏物质。

在使用光敏药物期间及停药后≥5天内，避免接触阳光或紫外线。

接触光敏物质的相关职业做好物理防护。

☛ 重点人群

婴幼儿和青少年;

容易晒红的人;

皮肤白皙的人(肤色浅的人对光更敏感，更容易被晒伤);

患有某些疾病的患者：红斑狼疮、日光性皮炎、痤疮等皮肤病患者；患有角膜炎或戴隐形眼镜的人群要注意眼部防晒；

服用光敏性药物的人;

户外工作者。

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