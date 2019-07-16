新生儿感冒了怎么办？宝妈可以这样做

新生儿免疫力较弱，如果护理不用心，孩子就容易出问题，其中感冒甚为常见。那么，新生儿感冒了怎么办？下面育姐教大家正确的护理方法。

新生儿感冒的常见症状

新生儿感冒后，有可能会出现吃奶困难，并伴有打喷嚏、咳嗽、流鼻涕、食欲变差等症状。如果以上症状在两三天内有所好转，大家就不用过于担心。宝宝感冒第三天，鼻涕开始由黄色变成绿色，吃奶量会有所减少，之后3-4天内大多就能恢复正常。

宝宝感冒后即使有些发烧，但只要活泼，没有出现咳嗽、哭闹等表现，就不用过于担心，只要留心观察体温变化。

新生儿感冒了怎么办

新生儿感冒，大家可采取以下方法加以护理：

1.坚持母乳喂养

母乳是新生儿的最佳食品，不仅可以促进身体和智力发育，还能起到预防感冒的作用。此外，妈妈可以在这段时间多补充富含维生素A、维生素C、铁、锌等食物，从而增强奶水质量，帮助宝宝对抗感冒病毒的侵袭。

2.补充水分

新生儿感冒了，就暂时暂停洗澡，以免受凉会加重病情。如果宝宝有吃奶困难，此时大家可适当减少些喂奶量，并适量喂点水，从而保持体内水平衡，补充流失的水分。

3.空气流通

宝宝的房间要定时开窗通风，让空气保持清新。如果有人来探望宝宝，请注意，不要让感冒患者和宝宝接触。

如果新妈妈不小心感冒了，依然要坚持母乳喂养，但要减少和宝宝接触，喂奶时最好带上口罩为宜。

4.注意增减衣服

坐月子期间，新妈妈和宝宝都不能捂着，要根据天气变化合理穿衣。。天气骤变、室内温度过高或过低、穿衣太多或太少，都有可能导致新生儿上呼吸道感染感冒。育姐建议大家，将空调温度设置在26度左右，保持恒温恒湿，妈妈和宝宝待在这样的环境中会感觉很舒适。

新生儿感冒了怎么办？相信按照以上方法一定能让宝宝尽快好起来，此外如果宝宝感冒情况严重，建议立即就医，不可耽误。

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