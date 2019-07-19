五岁男孩地下车库被撞身亡，这些地方必须要有家长陪！

天气热起来以后，各地的小区地下车库热闹起来，不少家长纷纷带孩子去乘凉、玩耍，丝毫没意识到这么做存在很大的安全隐患。

前不久，郑州一男童在地下车库玩耍时被撞，不幸身亡。据悉，男童才6岁，在车库内骑平衡车时被一辆驶过的轿车撞到。

事发后物业工作人员称，“当时车辆速度不快，可能孩子个头小，司机没注意。孩子头部流了好多血，当场就有人报了警。”后经医务人员确认，男童当时就没有了生命体征。

小区居民张女士表示，该小区孩子比较多，经常有孩子骑平衡车在路上穿行，存在很大的安全隐患。在她看来，男童骑平衡车不太熟练，如果当时没有骑车可能不会造成那么严重的后果。

可惜没有如果，男童生命已逝。为了避免悲剧重演，这里提醒大家：一定要告诫孩子不要在有车辆通行的地车停车库、广场等这些车流大的地方玩耍。而家长们也应注意，在小区内驾车尤其是在地下车库内一定要减速慢行，如有异常情况发生应立即采取制动措施，以免发生危险。

这些地方别让孩子独自去！

危险无处不在！正值暑假，大家一定要照看好孩子，切莫大意。此外，以下这些地方容易危及孩子的人生安全，请千万别让他单独待着。

△ 家里

孩子放假了，而自己还要上班，一些家长可能会选择让孩子单独待在家里。这非常危险。孩子可能会爬窗台，跑到厨房找吃的，玩电线插座等等。当然了，即便大人在家，水果刀、别针、药物、清洁剂等物品也应妥善放好，并将厨房、浴室的门关好，避免不必要的状况发生。

△ 电梯

近年来各地发生多起电梯伤童事件，不少是由于家长监护不力所致。大家应铭记，无论在小区还是商场、超市，都要让年幼的孩子在大人的陪同下乘坐电梯。

△ 马路上

孩子好奇心重，容易被形形色色的交通工具以及新鲜事物吸引，再加上没有安全意识，可能会跑到马路上玩耍或在斑马线逗留。所以，除了要教导孩子遵守交通规则，大家也要多留心。

△ 闹市区

超市、商场等地人流量大，如果不小心让孩子一个人滞留，那么他很可能会迷路，存在被人拐走的危险。带孩子在这些地方时，大家应确保孩子时刻在自己的视线范围内。千万别将孩子放一边，自己专心选购去了。

△ 旅游景点

每年一到暑假，很多家庭会去旅行。大家可别光顾着拍照、看风景，把孩子忘一边了。既然选择亲子游，大家还是带着孩子一起玩，认真给他介绍，说说每个旅游景点的知识吧。

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