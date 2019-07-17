年近30的张艺兴居然不会洗衣服？聪明家长早就这么干了

近日，在一档综艺节目中，常驻嘉宾体验洗衣服环节时的三连问，令众多网友大呼“惊呆了”。虽说是为了综艺效果，但年近三十却还不会洗衣服不得不令人反思，我们是否忽视了对孩子自理能力的培养？

自理能力，指的是孩子在日常生活中照料自己、自我服务性劳动的能力，换句话说，也就是自我服务、自己照顾自己的能力。它应该是一个人需要具备的最基本的生活技能，培养孩子自理能力，对孩子的成长大有好处。

培养孩子自理能力的好处

有利于培养孩子独立的性格

培养孩子自理能力时，最基本的要求就是要孩子自己独立完成任务，久而久之，孩子就可以养成独立自主的性格，对未来的人生大有裨益。

有利于培养孩子的自信心

当孩子成功掌握了一项生活技能时，就会建立起对自己的自信心，相信自己有能力去面对挑战。在成长的道路上，当孩子遇到困难时，也会更加勇于面对困难、敢于克服困难，成为更出色的人。

有利于培养孩子自立的意识

当孩子还小的时候，家长会为他们打点好一切，但随着孩子的成长，家长不可能永远陪在孩子身边，因此教会孩子自立就十分重要。培养孩子的自理能力，可以让孩子意识到自己需要自立，自己可以自立，从而树立起自立的意识，不再事事依赖家长。

有利于孩子融入集体生活

当孩子进入幼儿园后，可能会因为生活不会自理而受到其他小朋友的嘲笑，无法与别人建立起良好的友谊，这对于孩子的成长是十分不利的。何况老师也很难兼顾到每个小朋友的吃喝穿拉撒等生活问题，处理不及时也有可能会对孩子的健康造成伤害。

如何培养宝宝的自理能力

适当“偷懒”，为孩子创造自理机会

如果家长帮孩子包揽了一切，孩子又怎么会有机会学会自理呢？所以聪明的家长都会适当“偷懒”，例如让孩子自己穿衣服、穿鞋，自己收拾自己的房间。给孩子提供自理的机会,让孩子学会自己照顾自己。

教给孩子必需的自理技巧

即便孩子想要学会自理，有些技能也不是天生就会的，这时就需要家长在旁边给予必要的指导。例如当孩子学习穿裤子时，家长可以指导孩子先分清裤子的前后，再坐下来，将腿伸进裤筒。像这样详细的拆解穿衣动作，可以帮助孩子掌握穿衣服的生活技能，从而让他们逐渐学会自理。

让孩子树立自理的意识

自己照顾自己的自理意识应该及早树立，要让孩子明白，不是家长在强迫他帮爸爸妈妈做事，而是自己的事情本来就该自己做，只有树立起了强烈的自理意识，孩子才会习惯自理、坚持自理。

而要做到这一点，就需要在日常生活中反复灌输观念，例如当孩子收拾了自己的玩具时，家长可以鼓励说：“宝宝真棒！知道自己收拾自己的玩具了！”而不要这样表扬：“宝宝知道帮妈妈干活了。”一定要让孩子意识到，他是在照顾自己，而不是在帮助父母。

营造宽松氛围，多鼓励多表扬多帮助

成长总是一步步的，没有人会突然长大。当孩子第一次尝试自己吃饭时，可能会撒得遍地都是，不要大声斥责孩子，而是要帮助他更稳地使用餐具，帮他收拾好身上的饭菜屑，为孩子加油打气，给予孩子更多的耐心和爱。当家长愿意相信孩子，并鼓励孩子继续尝试时，孩子也会在爸爸妈妈的支持下变得越来越好。

不急于求成，让孩子逐步自理

让孩子做他力所能及的事，不能超越他们身体及心理发育水平，例如不该要求还在练习用勺吃饭的孩子学会使用筷子，这就明显超越了孩子的发育水平。在培养孩子自理能力时，应该先练习吃饭、穿衣，再练习独自睡觉、个人卫生以及安全教育。随着孩子年龄增长，在家长的陪同下，可以不断增加练习的难度，例如让孩子学会自己过马路、坐公共汽车、使用刀子等。

著名教育家陈鹤琴先生曾提出：“凡是儿童自己能够做的，应当让他自己做。”

爸爸妈妈们，可千万不要让你的过分溺爱害了孩子。培养孩子的自理能力，有助于培养孩子的独立、自信以及自立，对孩子今后的生活也会产生深远的影响。

聪明的父母不妨试着巧“偷懒”，让孩子学会自理吧~

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