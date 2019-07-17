夏天到了，这种儿童病很多妈妈都害怕，教你应对！

天热了，也到了急性肠胃炎的高发期，很多孩子都不幸患上。急性肠胃炎最初的阶段是发冷、发烧和恶心，然后转变为呕吐、腹泻和严重的疼痛。这太可怕了，不过下面的护理方法可以帮助孩子解脱出来，并帮助孩子恢复健康。

1.多喝水

液体是非常重要的，因为孩子通过流汗、呕吐和腹泻失去重要的体液。最好的饮料是：清澈的液体，如水和汤；运动饮料，可以帮助电解质替代；某些茶，如生姜和薄荷，可以帮助平复胃部和减轻恶心(避免高咖啡因的茶)。

但是要避免：

含咖啡因的饮料，如咖啡、浓茶和巧克力，当得到足够的休息时，这些会影响睡眠。

2.饮食建议

当孩子的胃不舒服的时候，香蕉、米饭、苹果酱和吐司这四种食物不妨给孩子吃一些，因为很容易消化，还含有碳水化合物，提供能量，补充营养：

（1）香蕉：香蕉很容易消化，可以代替因呕吐和腹泻而失去的钾，并加强胃粘膜。

（2）米饭：白米饭很容易被身体消化，并且可以通过碳水化合物提供能量。但糙米含有太多的纤维，可能会产生过量的气体，不建议给孩子吃。

（3）苹果酱：由于含有碳水化合物和糖类，苹果酱提供了能量，而且它含有果胶，可以帮助缓解腹泻，它也很容易消化。

（4）吐司：不要吃全麦面包，因为纤维对消化系统来说很困难。白面包经过加工，易于消化。

一般来说，要避免乳制品、纤维类食物和任何脂肪或辛辣的食物。

3.多休息

当孩子得了肠胃炎时，身体需要休息以抵御感染。保证充足的睡眠，减少日常活动。

此外，如果孩子病情严重，建议立即带孩子就诊，以缓解不适，抵御疾病。

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