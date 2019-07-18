增加奶水技巧大全，新妈妈快来做功课！

为了能够分泌更多的乳汁，很多新妈妈每天都会喝各种汤水，但是如此胡吃海喝效果往往并不好，那么如何才能让乳汁变多呢？育姐这就给大家分享几个好方法：

母乳是怎么产生的

早在孕中期时，妈妈的身体就做好了泌乳准备，乳房的泌乳能力已初步形成，生完宝宝后的3到4天，随着孕酮的减少催乳素就开始工作了，这时宝宝就可以吃到甘甜的乳汁了。

宝宝的吮吸刺激，对乳汁的分泌尤其重要。当宝宝吮吸妈妈乳头时，神经会将刺激信号传达着脊髓与下丘脑，分别让人体释放催乳素和催产素，一层一层递进，只要能正常工作，妈妈的乳腺管内就会不断地排出乳汁。

母乳不足是什么原因

母乳的产量和宝宝的需求量成正比。也就是说宝宝吮吸得越多，吃得越频繁，就会让神经垂体知道自己必须努力工作，才能分泌出更多的乳汁，满足宝宝的需求。所以，乳汁的多少是随着宝宝的需求量而变化的。宝宝吮吸次数少，妈妈存在心理障碍，乳汁长时间滞留于乳房内，都可能会引起母乳不足。

怎样增加母乳量

1.坚定信心

奶水少的妈妈是很容易在哺乳方面丧失信心的，而这种心态则不利于乳汁的分泌。宝妈必须坚定信心，增强传达至脑部的泌乳信号，这才是增加母乳产量的基础，反之，则更加会影响乳汁的分泌。

2.多吮吸

供求关系影响着乳汁的产量，需要的越多生产的越多，需要的少则生产的少，也就是说，宝宝吮吸的次数越多，泌乳信号越强，宝宝吮吸的次数越少则反之。

3.排空乳房

妈妈乳房内产生的乳汁，如果没有一次性被宝宝吸空，那应该在喂奶结束后将剩余的乳汁使用吸奶器吸出，而不是让它们留在乳房里，或是等到下一次喂奶时给宝宝吃。否则的话，大脑会认为这么多奶量宝宝吃不完，下次泌乳量会有所减少。因此为了奶水能够分泌得更多，妈妈及时排空乳房非常有必要。

其实妈妈如果是在断奶的过程中，却突然后悔，也可以尝试使用这些方法是白水的产量提高，通过让宝宝多吮吸可以例如的总开关大脑充分响应，乳汁逐渐多起来并不是不可能的呢！

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