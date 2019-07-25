不孕、变丑…可能是卵巢有了问题！

卵巢功能非常强大，它关乎着女人的容貌，关乎着身体健康，还关乎着生育能力。卵巢储备功能不足，会使卵巢提前进入衰老期，而卵巢一旦进入衰老期，则暗示着皱纹、色斑、更年期各种症状的提前到来。另外，卵巢储备功能不足还会直接导致受孕能力降低。

卵巢储备功能不足易导致女性不孕

早在胎儿期时，女宝宝的卵巢就已出现了大量的卵泡，而在女性的一生中，此时期的卵泡数量也是最多的。进入青春期后，卵泡的数量会逐渐减少，从此时期开始，女性卵巢的储备功能便开始逐步下降。当原始卵泡被消耗殆尽，卵巢的分泌功能基本就会停止，相应的也就不再有生育能力。有很多病理性因素、不良的生活习惯会使卵巢中的卵泡或其他组织被加速消耗破坏，使卵巢储备被提前消耗，引起卵巢储备功能不足。

当这些因素没有被提前发现、纠正，发展下去，卵巢便会出现早衰的现象，导致女性无法怀孕。在过去的年代里，由于电子产品并未普及，人们的生活思想也比较保守，熬夜刷剧、玩电子产品、繁重的工作压力都比较少发生，所以在从前，卵巢储备功能不足的现象非常少见。如今的生活虽然丰富了，却也导致卵巢储备功能不足的患者越来越多。

哪些因素会导致卵巢储备功能不足

精神压力过大，长期熬夜，过度减肥，频繁做人流手术，长时间玩电子产品都是损害卵巢的一些行为。这其中，很多的坏习惯都是在透支自己的健康，也使卵巢的排卵功能得到抑制，引发卵巢早衰。所以想要避免卵巢储备功能不足，必须要进行积极的治疗，同时改正不良的生活习惯，才能收到良好的效果。

“查、养、控”相结合，提升女性孕力

女性在30岁之后，卵巢储备功能下滑较快，卵子质量也会大幅下降。人体当中有很多激素是在睡眠的状态下生成的，夜间十点到第二天六点是激素分泌最旺盛的时间段，所以熬夜的女性会使激素的分泌受到影响，直接影响卵巢的储备功能，导致月经不调、排卵异常的出现。

1.查

想要尽快怀上宝宝，女性在备孕前建议做好孕前检查，并根据身体情况进行调理。

2.养

养的重点在于有良好饮食、作息习惯和乐观的心态。

3.控

例如多囊卵巢综合征的患者，需要积极减肥，控制好自己的体重，同进行相应的治疗，增加自己的受孕机会。

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