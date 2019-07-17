一个月婴儿感冒小妙招，能帮宝宝快速缓解

一个月婴儿感冒了怎么办？此时婴儿的免疫力较差，又不能盲目用药，很多家长都不知道如何是好。别捉急，育姐今天来介绍一下一个月婴儿感冒小妙招，爸爸妈妈赶紧来学！

一个月婴儿感冒常见症状

一个月婴儿感冒，大多是被人传染所致。宝宝感冒病情有轻有重，临床症状并不相同。

宝宝感冒病情较轻，通常会精神不错，但有打喷嚏、流鼻涕、轻微咳嗽、鼻塞、低热、轻微呕吐或腹泻、喉咙发红、鼻粘膜充血水肿、分泌物变多、颈部或颌下淋巴结轻微肿大等症状。

宝宝感冒病情较重，常见的症状有：出现39度以上高烧、精神萎靡、头疼、畏寒、阵咳、咽痛、乏力、没有食欲等。

宝宝生病期间，应让他多休息，并坚持母乳喂养。

一个月婴儿感冒小妙招

一个月婴儿感冒，大家要重视起来，千万不能大意。应及时带宝宝去医院就诊，配合医生找出病因。宝宝患的是病毒性感冒，只要做好护理工作，一般过上一周左右宝宝就会恢复。如果感冒是细菌感染引起的，大家要在医生的指导下定时定量给他服药。千万不要盲目增加服药量，以免损伤宝宝身体。

宝宝小，大家要及时帮他擤鼻涕以保证呼吸畅通。在宝宝外鼻孔中涂抹一些凡士林油可有效缓解鼻塞症状，如果宝宝鼻涕较粘稠，可将医用棉球捻成小棒将鼻孔中的鼻涕取出，也可用吸鼻器吸出鼻涕。如果宝宝鼻塞导致吃奶困难，可在喂奶前15分钟给他用盐水滴鼻液。过几分钟后，用吸鼻器吸出鼻孔中的黏液和盐水，这样就可以有效缓解鼻塞，让宝宝顺利吃奶了。

以上就是一个月婴儿感冒小妙招，大家学会了吗？

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)