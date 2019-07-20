让小家伙爱上吃饭，有什么好法子？

一到宝宝吃饭，很多父母就头疼了。宝宝根本不能好好吃饭，家长更是要不停地跟孩子后面追，整个吃饭过程甚至要持续一个小时左右。要知道，这样对宝宝成长很是不利，那么究竟有什么方法能让宝宝好好吃饭呢？

1.在游戏中进食

想要宝宝好好吃饭，家长可以跟宝宝做游戏，让宝宝变成当中的一员，让吃饭变得更加有趣，孩子更加乐意参与其中，自然也就好好吃饭了。

2.变着花样做饭

很多家长认为吃饭只是为了摄入足够的营养元素，因此在菜色上不会多加注意。面对一成不变的彩菜色，宝宝自然不会喜欢吃饭。因此，家长在做饭的时候，可以变着花样给宝宝做饭菜，比如装扮成动画片中的角色，面对这样有趣的菜色，宝宝自然会有食欲，可以好好吃饭。

3.多表扬孩子

想要孩子安安静静地吃饭是不可能的，当孩子出现不耐烦或是不想吃饭时，家长要有足够的耐心，仔细观察孩子的反应，看看孩子是不是胃不舒服，是不是已经吃饱了，而不是责骂孩子。如果孩子能够突破自我，在吃饭上有所进步，家长要及时给予赞美，比如“宝宝今天实在是太棒了，吃了鱼肉一定会更聪明哒~”。

4.购买颜值高的碗筷

孩子不爱吃饭有可能是因为不喜欢餐具，这时候家长可以在孩子使用的餐具上多下功夫。家长可以带孩子一起去超市，让孩子自己选择他们喜欢的卡通图案或是餐盘样式，这样孩子会对吃饭这件事更加感兴趣。

此外，家长在平时不要给孩子吃过多的零食，尤其是在吃饭之前，因为零食会让宝宝有饱腹感，自然也就吃不下饭了。同时，家长要做好榜样，少吃或者不吃零食，还要帮助孩子养成定时吃饭的习惯。

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