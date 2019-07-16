警告：宝宝的第一顿千万别用奶瓶！

生完宝宝后，很多妈妈都发现自己无法立刻分泌出乳汁，那么在这段时间内，该如何安抚嗷嗷待哺的宝宝呢？有的妈妈选择用奶瓶喂奶粉，那么这样真的好吗？

宝宝第一餐不建议用奶瓶

在这段时间，家长可以适当给宝宝喂少许奶粉。相信很多家庭都提前给宝宝准备了奶粉和奶瓶，这时奶瓶会立刻派上用场，但给宝宝使用奶瓶就并不得当了。因为奶瓶更易于宝宝吮吸，宝宝只要吮吸，其中的负压就会使奶液轻易流出，尝到了这种甜头，宝宝日后就不愿母乳喂养了。

所以建议这个使用小勺而非奶瓶喂奶。当妈妈有乳汁时，即使宝宝不饿时，也可以让宝宝含一下乳头，让宝宝适应并逐渐接受乳头。建议应该在宝宝饥饿前就开始，否则宝宝太饥饿，就更加没有耐心吮吸乳头了。

奶水会越吃越多，妈妈们要坚持

刚开始奶水分泌得少，有的妈妈就会着急，盲目给宝宝添加奶粉，而这会对母乳喂养产生非常不利的影响。

判断宝宝有没有吃饱，可从宝宝下一餐的餐前排尿情况得知。一般来说排尿次数多，或是每天有至少6到8次的小便说明宝宝已经吃饱了，表明妈妈的奶量也够，新妈妈莫要过度担心。

刚生完宝宝的前半个月里，新妈妈的乳汁量确实较少，但随着时间的增长，宝宝吮吸次数的增多会使乳量逐渐上涨。如果乳量持续较少，这时新妈妈要反思自己的哺乳姿势是否正确，以及宝宝的吮吸时间是否充足。实际上宝宝吮吸的次数越多，乳汁分泌量就越大，切莫因此而焦虑，影响乳汁分泌。

此外，妈妈在给宝宝哺乳时，一定不要逗宝宝，否则容易使宝宝误吸，呛入肺部引起肺炎。另外，注意哺乳姿势的舒适性，让宝宝和你都能享受母乳喂养~

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