你看不见的肺部杀手，正在伤害着孩子……

在环境污染日益严重的今天，儿童群体是最大的受害者。孩子长时间处于被污染的环境中所产生的后果，远比成人恶劣。有数据统计，由环境污染引起的疾病，在五岁以下孩子身上发生率为40%，每年因为环境污染导致死亡的儿童，甚至达到了300万。环境污染是一个值得我们重视的问题！

悬浮颗粒物是无形杀手

十微米以下的微尘，可对孩子的肺造成损伤。而这些微尘随处可见，汽车尾气、工业废气、香烟、建筑装潢材料等等，都可以释放出有污染性质的细小微粒，它们分布在空气里，我们肉眼无法看到它们，但是只要吸一口气，就可能会有几十万颗悬浮颗粒进入我们的身体。

当悬浮颗粒直径小于十微米时，它可直接进入人们的肺部；小于五微米时还可沉积于肺泡中；小于2.5微米可通过肺泡直接进入人体的血液。更让人心惊的是，这些微粒中可能承载着很多其他的有害物质，比如二氧化硫，当他跟随微粒进入我们的肺部，可形成亚硫酸，影响肺黏膜的健康，长期下去，肺功能、结构都会受到严重影响。

踢球也会增加患哮喘的几率

空气中的污染物大部分都是跟随人们的呼吸，通过呼吸道进入人体。而这些污染物首先经过的鼻腔，会首当其冲受到影响，表现就是现在越来越多鼻炎、哮喘儿童的出现。

空气污染物中的悬浮颗粒，臭氧，二氧化硫都可能会导致患者哮喘，终身发病。如果孩子经常在污染的环境中踢足球或是做其他剧烈的运动，患上哮喘的几率会明显增加。所以户外运动应注意选择环境质量好的区域进行。

恶劣环境会影响肺部发育

人的肺部发育成熟的时间比较晚，大约在18岁时肺部的发育才能完成。但在此之前，很多孩子就已经遭受了环境污染，而这会给孩子的终身都带来影响。

环境因素会影响孩子肺部发育，在污染环境下长大的孩子，肺的体积、肺容量会比正常孩子要小，即使没有烟瘾也没有出现过哮喘，他们仍然容易出现呼吸困难等一些症状，而且在今后都很难恢复。这些孩子在成年后容易患上一些肺部疾病，如哮喘等。如果成年后又有吸烟的习惯，那么患上慢性阻塞性肺炎的几率大约为70%。进入老年后，就更容易遭受肺部病变了。

孩子并不是缩小版的成人，他们的体质比常人更加脆弱，环境污染带来的伤害在他们身上会被放大几倍甚至几十倍，所以保护环境爱护环境，就是在爱护孩子！

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