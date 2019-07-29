香蕉、酸奶、蜂蜜水…这些通便神器真有用吗？

宝宝便秘比较常见，那么宝宝便秘后怎么办？多吃香蕉、多喝蜂蜜水、多喝酸奶、多喝水等等这些应对便秘的方法在育儿界广为流传，但是话说这些方法真的有用吗？让我们一起来揭开真相：

1.喝蜂蜜水能通便？不一定

蜂蜜确实有润肠的作用，但它的性质属热，所以给孩子饮用蜂蜜水通便反而可能会使大便越来越干。而且一周岁以内的宝宝，如果吃了蜂蜜很可能会引起各种感染问题，让孩子恶心、呕吐、腹泻。所以家长如果想给孩子食用蜂蜜，应等到2到3岁之后。

2.酸奶助消化，但几乎没有通便效果

因为酸奶中含有益生菌，所以很多家长都认为孩子便秘，给孩子喝酸奶，其中的益生菌可以调节肠道，有利于缓解孩子便秘的情况，但实际上，酸奶中的益生菌含量并不多，远远达不到调节肠道的功效，所以就起不到通便的效果，不过酸奶有助消化的功效。另外，酸奶一般都需要冷藏，从冰箱取出后，不建议直接给孩子饮用，而且要注意3岁以后才能给宝宝饮用酸奶哦。

3.多吃香蕉可通便？未必

香蕉中含有丰富的膳食纤维、果糖，这是人们认为多吃香蕉可通便的理由。但实际上，香蕉中的这两种物质的含量也并不是很丰富，和其他水果非常接近，所以香蕉也并没有那么神奇的通便功效。反而香蕉属性寒凉，多吃香蕉可能会损害孩子的脾胃，造成孩子胀气、腹痛等问题的出现。

4.吃苹果通便，看生吃还是熟吃

只有生吃苹果还可以缓解便秘。因为苹果中的膳食纤维含量丰富，可加速肠道蠕动，生苹果的果胶还可以软化大便，因此对便秘有一定疗效。

不过有一些家长认为苹果生硬又太凉，所以会把苹果蒸熟了给宝宝吃。但是苹果在蒸熟后性质就发生了改变，原本可通便的果胶，反而转为一种可收敛、止泻的物质，所以吃了煮熟的苹果只会让孩子便秘更严重。

建议孩子便秘后，不要盲目地给孩子使用一些通便方法，找出便秘原因，及时就诊，通过医师的指导，使用正确的方法给孩子缓解便秘。

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