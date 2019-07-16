吃什么能帮助脑发育？这篇文章给你答案

一氧化氮是人体产生的一种重要分子，它会影响健康的许多方面，比如有助于血管扩张，促进适当的血液流动，并可能提供各种健康益处，包括改善运动表现，降低血压以及促进更好的大脑功能。下面这些食物可以帮助身体产生一氧化氮，有助大脑发育，快带孩子一起吃吧~

1.甜菜

甜菜富含膳食硝酸盐，身体可以将其转化为一氧化氮。由于甜菜含有丰富的膳食硝酸盐，甜菜与许多健康益处有关，包括改善认知功能，提高运动表现和降低血压。

2.大蒜

大蒜可以提高一氧化氮的生物利用度，并可能增加一氧化氮合酶的水平，一氧化氮合酶是将左旋精氨酸转化为一氧化氮的酶。

3.肉

肉类、家禽和海鲜都是辅酶Q10的极好来源，辅酶Q10是一种重要的化合物，有助于保持体内一氧化氮。器官肉、高脂肪鱼类和牛肉、鸡肉和猪肉等肌肉肉类中辅酶Q10含量最高。

4.黑巧克力

黑巧克力富含黄烷醇——一种自然产生的化合物，对健康有广泛的益处。研究表明，可可中发现的黄烷醇有助于在体内建立最佳一氧化氮水平，促进心脏健康，保护细胞免受氧化损伤。

5.绿叶蔬菜

菠菜、芝麻菜、羽衣甘蓝和卷心菜等绿叶蔬菜富含硝酸盐，这些物质会在体内转化为一氧化氮。

6.柑橘类水果

柑橘类水果如橙子、柠檬、酸橙和葡萄柚都是维生素C的极佳来源，而维生素C是一种重要的水溶性维生素，在健康中起着重要的作用。维生素C可以通过增加一氧化氮的生物利用度和最大化在体内的吸收来提高一氧化氮的水平。

7.石榴

石榴富含有效的抗氧化剂，可以保护细胞免受伤害，并保护一氧化氮。

8.坚果

坚果富含精氨酸，精氨酸是一种参与一氧化氮生成的氨基酸。由于其精氨酸含量和丰富的营养成分，经常吃坚果可以降低血压，提高认知能力和增强耐力。

9.西瓜

西瓜是最好的瓜氨酸来源之一，瓜氨酸是一种氨基酸，可以转化为精氨酸，最终在身体中转化为一氧化氮。最近的研究表明，增加西瓜的摄入量不仅能提高一氧化氮水平，还能改善运动表现，降低血压，促进血液流动。

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