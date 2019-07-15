脑瘤患儿礼物被盗，小偷良心发现，送还并致歉

据外媒报道，美国一名5岁男童患有自闭症和脑瘤，因为病痛无法享受快乐的童年时光。由于他爱看WWF的电视节目，他的父母为了鼓励他，特地花2000美元定制了一条仿WWF冠军腰带送给他。但让人没想到的是，这条腰带在家门口竟然被小偷偷走了。不过后面发生的一系列事，很多网友都大赞暖心！

父母花钱为病儿定制礼物，却被两女贼偷走

这名5岁男童名叫蒂米·维克（Timmy Vick Jr.），居住在美国华盛顿州，即将接受脑瘤手术。尽管这个家庭不是很富有，但是为了鼓励孩子，让他勇敢面对手术，爸爸妈妈还是花了2000美元（约合人民币13690.6元）为他定制了最喜欢的仿WWF冠军腰带。

可是，这件礼物还没有来得及送到蒂米手上，就被两名女小偷给偷走了。幸亏门口的监控将全过程拍了下来，爸爸妈妈立即报警并将视频在网上曝光，同时附文说明了这件礼物对孩子的重要意义。

小偷送还礼物并书面道歉，父母没有追究

出人意料的是，这条腰带几天后被送了回来，同时还附有一封长达4页的致歉信。而蒂米的爸爸妈妈也与两名女贼取得了联系，并和她们进行了深入的沟通。

两名女子表示，刚开始她们觉得这个包裹里有很昂贵的物品，但在知道这件事的来龙去脉后感到非常后悔，没想到自己偷走的竟然是如此重要的礼物。在知晓情况后，蒂米的爸爸妈妈决定不再追究此事，因为他们认为，这件事可以让孩子懂得宽容与爱。

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