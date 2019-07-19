决定断奶了？但这些准备你都做足了嘛

宝宝刚出生那会，肠胃还需要发育，没法消化吸收常规食物，此时只能喝妈妈的母乳。而随着宝宝逐渐长大，他们也要慢慢开始接触常规食物，母乳需求也越来越低，此时就可能准备给他们断奶。

当然如果有条件，那么妈妈们可以一直喂到宝宝2岁以上，而如果因为工作等原因，妈妈们可能就要早早给宝宝断奶了。可是在给宝宝断奶前，你做好准备了吗？

有位妈妈在后台留言，本来准备一直母乳到宝宝2岁，可是因为工作问题，不得不提前终止这个计划。虽然宝宝已经1岁多了，但是因为已经习惯了妈妈的味道，所以非常抗拒断奶，即便是饿着肚子也不肯好好吃饭；而妈妈乳房也肿痛难忍，于是没坚持两三天，大人小孩都受不了而断奶失败。

可能有些妈妈们会觉得，断奶应该是一件很轻松的事情，就像是关灯一样，只要按下按钮宝宝就可以断奶了。但是作为宝宝和妈妈的第一次“离别”，断奶需要提前做好准备才能成功：

做好心理准备

其实断奶是一次分离，这对于孩子和大人来说，都是非常痛苦的事情。所以一旦决定断奶，我们就先要做好心理准备，不能因为孩子的情绪而摇摆不定，否则最后的结果只能是失败。所以在断奶前一定要做好心里建设，确保无论碰到任何状况，都要坚持自己断奶的决定。

学会做辅食

既然决定断奶，就要确保自己会做辅食，否则孩子营养就可能跟不上。而在做辅食的时候，除了要注意防过敏和营养，还要注意多样化，这样做可以让孩子品尝到不同的口味和口感，给孩子味蕾一种全新的体验，从而更容易忘记母乳的味道，

准备吃饭家伙

给宝宝断奶必然要用辅食或者配方奶粉代替，此时就要给他们准备好一些吃饭家伙，比如宝宝餐具、奶瓶等等。记住新的餐具最好先用开水煮一煮，消毒的同时也能去去怪味。另外还要注意经常给宝宝喂水，因为没了母乳，他们也少了基本的饮水量。

做好了准备，断奶又该如何实行呢？

1.与孩子的沟通

断奶是大人决定的不错，但是我们应该事先和孩子沟通一下，看看孩子的接受能力和对断奶的想法，也给孩子心理上一个辅助和铺垫。给孩子断奶的时候，尽量选择贴近乳房设计的奶嘴，这样子孩子可以更快接受。

2.慢慢减少喂奶频次

断奶肯定不能一下子断掉，而是应该循序渐进。因此刚开始断奶的时候，可以适当减少喂奶频次，并且用配方奶粉进行替代，这个主要是为了让孩子慢慢适应奶粉的味道。切记这个过程要有耐心，万万不可操之过急。

3.安抚宝宝的情绪

在断奶这件事情上，最大的“受害者”就是宝宝，所以在这段期间，他们的情绪波动非常大，常常会因为吃不到妈妈的奶而烦躁、哭泣。此时妈妈们就要学会安抚他们的情绪，分散他们的注意力，比如和宝宝玩游戏、或者买一些好玩的玩具。等到宝宝饿了，也可以立马拿出奶粉或者辅食，让他们逐渐改变饮食观念。

4.多与孩子沟通

虽然断奶是大人的决定，但是也不能忽略了孩子感受，所以在断奶的时候，一定要考察孩子的接受能力以及对断奶的看法，这样可以给孩子有个心理准备。

5.半岁开始添加辅食

如果宝宝已经6个月大了，那么在喝配方奶粉的时候，也要开始添加一些辅食，比如米粉、蔬菜泥、烂面条等等。然后随着时间的逐渐增加辅食种类和频次，等到宝宝完全适应的时候，基本上也就完成了断奶。

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