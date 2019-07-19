十个小技巧，能让宝贝的牙齿更健康！

获得健康的牙齿需要人们一生的照顾，每天采取正确的步骤来照顾好它们，防止问题的发生。下面这10个技巧很适合成人和孩子，以此来保护牙齿的健康：

1.睡前刷牙

众所周知，一般的建议是每天至少刷两次。然而，我们中的许多人仍然忽视了晚上刷牙。但是睡前刷牙，可以去除一天中积累的细菌和菌斑。

2.正确刷牙

刷牙的方式同样重要–事实上，刷得不好几乎和不刷牙一样糟糕。慢慢来，用轻柔的圆周运动移动牙刷来清除牙菌斑。要知道，未去除的菌斑会变硬，导致牙垢堆积和牙龈炎。

3.不要忽视舌头

牙菌斑也会在你的舌头上堆积。这不仅会导致口腔异味，还会导致其他口腔健康问题。所以每次刷牙时都要轻刷舌头。

4.使用含氟牙膏

氟化物是防止蛀牙的主要物质。它的工作原理是对抗可能导致蛀牙的细菌，同时为牙齿提供保护屏障。

5.牙线

许多经常刷牙的人忽略了使用牙线。使用牙线不仅仅是为了获取那些可能卡在牙缝里的残渣，也是一种刺激牙龈，减少斑块，帮助降低该区域炎症的方法。”

6.漱口水

漱口水能减少口腔中的酸性物质，清洁牙龈和牙龈周围难以清洁的区域，并使牙齿重新矿化。

7.多喝水

水仍然是对整体健康–包括口腔健康–最好的饮料。每顿饭后喝水可以帮助洗掉在刷子之间粘稠和酸性食物以及饮料的一些负面影响。

8.吃松脆的水果和蔬菜

吃新鲜、松脆的食物不仅含有更多的健康纤维，而且是牙齿的最佳选择。父母要让孩子在更小的时候就开始吃和咀嚼食物，尽量避免那些过度糊状的处理过的东西，不要再把它们切成小块，让孩子的下巴动起来！

9.限制含糖和酸性食物

最后，糖在口腔中转化为酸，酸会腐蚀牙齿的珐琅质，这些酸会导致蛀牙。酸性水果、茶和咖啡也会破坏牙釉质。虽然你不一定要完全避免这些食物，但需要注意用量。

10.每年至少看两次牙医

日常习惯对整体口腔健康至关重要。尽管如此，即使是最尽职的刷毛者和牙线使用者也需要定期去看牙医。至少，你应该每年去看两次牙医进行清洁和检查。牙医不仅可以去除牙石、寻找蛀牙，还能发现潜在问题并提供治疗方案。

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