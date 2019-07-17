这十种高蛋白食物快来pick，很适合减肥哦~

蛋白质是一种基本的宏量营养素，在体内有多种功能。研究表明高蛋白饮食也有助于减肥。增加蛋白质摄入量的最简单方法就是多吃高蛋白食物。也就是说，并不是所有的高蛋白食物都是一样的，其中一些含量极高，几乎只有蛋白质和水。这里有10种几乎是纯蛋白质的食物。

1.鸡胸肉

85克的烤鸡胸脯肉可以提供大约27克蛋白质和140卡路里热量。除了蛋白质，鸡肉还富含烟酸、维生素B6、硒和磷。

2.火鸡

火鸡是低脂肪的蛋白质来源。火鸡还富含烟酸、维生素B6、硒、磷和锌，它还含有大量的色氨酸。这种氨基酸帮助合成血清素，血清素是一种重要的神经递质。

3.蛋清

像大多数其他动物食物一样，鸡蛋含有高质量的蛋白质，因为它们含有所有的氨基酸。鸡蛋中的大部分维生素、矿物质和抗氧化剂都存在于蛋黄中。然而，蛋清至少含有60%的蛋白质。

4.鱼干

鱼干的蛋白质含量极高，高达卡路里的93%。它还含有omega-3脂肪酸和大量的维生素和矿物质。

5.虾

虾不仅蛋白质含量高，而且卡路里、碳水化合物和脂肪含量低。85克的虾含有17克蛋白质，只有90卡路里。虾富含维生素D、烟酸和B12。它们还含有铁、磷、铜和硒。

6.金枪鱼

金枪鱼的卡路里和脂肪含量都很低，因此它几乎是一种纯蛋白质食物。它还富含b族维生素，以及镁、磷和钾等矿物质。由于富含硒，金枪鱼也具有抗氧化特性。

7.大比目鱼

大比目鱼的蛋白质含量很高，一半的鱼片含有42克蛋白质。它富含omega-3、b族维生素和硒、镁等矿物质。

8.罗非鱼

罗非鱼含有大量蛋白质，约占卡路里的81%。它还含有维生素b和矿物质，如硒和磷。

9.鳕鱼

鳕鱼是一种精瘦的白色鱼类，蛋白质含量高达93%。它的热量和脂肪都很低，但却含有维生素、矿物质和有益于心脏健康的omega-3脂肪酸。

10.阿拉斯加鳕鱼

阿拉斯加鳕鱼是一种味道很淡的鱼类，每85克中含有20克蛋白质和100卡路里热量。阿拉斯加鳕鱼富含omega-3脂肪酸，它还含有大量的胆碱和维生素B12，以及许多其他营养素。有趣的是，鳕鱼也是所有鱼类中汞含量最低的鱼类之一。

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