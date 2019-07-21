宝宝上呼吸道感染 治疗切不可过度

上呼吸道感染可引发小儿反复发烧，是孩子比较容易发生的疾病。那么，宝宝上呼吸道感染应该怎样正确治疗呢？家长在护理时要注意哪些问题呢？

上呼吸道感染治疗注意事项

1.避免过度治疗

小儿上呼吸道感染的治疗，首先要配合医生做出正确的诊断，根据诊断结果合理用药。在治疗的过程中，应避免抗生素的滥用，若只是轻微的上呼吸道感染，治疗的过程中应讲求少打针，少吃药，重护理的原则。家长也切不可给孩子私自用药、过度用药，这样做的结果只会是孩子上呼吸道感染长期难愈，破坏孩子的免疫力，造成孩子免疫力低下，甚至还会增加肿瘤或其他免疫性疾病的发病率。

2.注意饮食调理

恰当的饮食可以帮助孩子提高免疫力，让孩子的抗病能力进一步提高，孩子免疫力的提高，可使呼吸道感染得以控制。相反，不恰当的饮食方式，会严重影响孩子的消化吸收，破坏孩子的免疫力。

3.做好生活保健

宝宝上呼吸道感染发病时，家长应根据天气及时给孩子增减衣物，经常给室内开窗通风。多带孩子到户外锻炼，多晒太阳，促进新陈代谢。生活中少带孩子去人员复杂的公共场所，以减少感染机会。

宝宝发烧的护理

发烧是宝宝上呼吸道感染之后，比较容易出现的一个症状，通常随着病情的进展，3到4天左右，宝宝的体温便可恢复正常。当然，对孩子本身和很多家长来说，这3到4天是比较煎熬的，在这之中对宝宝的正确护理，用科学的方式帮助宝宝退热，是帮助宝宝恢复健康的重要一步。

退热药物的使用

宝宝发烧体温如果没有超过38.5度，宝宝不会有太严重的不适感，所以这时不必给宝宝服用退烧药。

但是如果孩子体温刚刚超过38度，却伴有头痛，或是其它全身不适的症状，可以在医生的指导下，正确给孩子使用退烧药。

物理降温

给宝宝洗温水浴是一个不错的物理降温方法。洗温水澡可以扩张宝宝的血管，让宝宝更快的散热，水温应控制在37度左右。如果不方便给孩子洗温水澡，可以用温湿毛巾，给孩子擦拭血管密集的部位，比如额头，腋下等。降温冰块、酒精不建议家长给孩子使用。

注意补水

给孩子多喝水，可以帮助孩子更快退热，另外还可以预防脱水现象的出现。尤其是受病情影响，进食量减少的宝宝更应注重水分的补充。

宝宝上呼吸道感染病情有轻有重，有一些宝宝在发病后几乎没有受到疾病的影响，这种情况下，只要给孩子做好家庭护理就会很快康复，但如果症状严重切不可私自在家护理治疗，一定记得带宝宝及时就医！

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)