爱游泳的家庭注意了，做好这5步帮宝宝预防红眼病！

如果家长发现宝宝眼睛红红的，又肿又痒，还爱流泪，分泌物增多甚至糊住了眼睛，那可要警惕了！宝宝很可能是红眼病了。那么宝宝红眼病应该怎样防治呢？

一、宝宝红眼病的预防

1.提高抵抗力

宝宝需要充足的睡眠，因为休息不好，免疫力容易降低，抗病能力更会减弱。充足的睡眠，合理的饮食，可以帮助宝宝增强抵抗力。

2.注意眼部卫生

要叮嘱孩子勤洗手，避免用手直接接触眼睛。尤其是去过公共场所、放学后，回家的第一件事就是清理干净双手哦~

3.远离传染源

“红眼病”会传染，所以身边如果有患者，要注意和患者隔离，生活用品要分开始使用。患者使用过的物品要及时消毒，总之和患者的直接接触、间接接触都要尽可能避免。

4.游泳时戴好防护镜

可以在游泳前后在眼睛里滴上一滴抗菌素眼药水，游泳时要戴好泳镜，尽量选择卫生条件达标的泳池游泳，游完后要到淋浴房淋浴，毛巾要自带。

5.场所限制

如果不小心感染了红眼病，应避免去一些公共场所，如泳池、浴室等，避免传染他人。

二、宝宝红眼病病因

细菌

细菌感染引发红眼病最突出的表现就是黄色粘稠分泌物的增多，葡萄球菌、链球菌、嗜血杆菌感染眼部都可导致红眼病发作。

过敏

对某些物质过敏也可导致红眼病的出现，比如花粉、灰尘等。表现为眼部痒肿充血，宝宝眼部总是充满泪水的感觉，同时伴有流鼻涕的症状。这种情况，一定要切断宝宝和过敏原的接触，否则宝宝很难康复，或是会反复发作。

病毒

宝宝红眼病最常见的病因就是病毒感染，这部分患儿一般情况下还会同时伴有感冒的一些症状。

三、治疗

病毒性结膜炎、细菌性结膜炎需要给宝宝进行眼部热敷帮助缓解症状，在热敷前一定要将宝宝的眼部清理干净，同时保证毛巾的洁净；过敏性结膜炎则应上冷敷。

治疗宝宝红眼病药物的使用应根据医生的指导进行，为了避免病情卷土重来，症状消失后一定要进行相应的巩固治疗。

宝宝红眼病需要家长精心的护理才能康复更快，宝宝患病后要严格注意卫生，痊愈后要把宝宝的衣物用品等全面消毒，避免再次被残留的病菌感染。

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