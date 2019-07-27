小家伙反复发烧，究竟哪里出问题？

宝宝发烧反复，即使是吃了药，退了烧，发热还会卷土重来。那么为什么”发烧”这么难缠呢？

宝宝发烧反复的原因

发烧本身并不是一种疾病，而是疾病的一种症状，通常一些感染性疾病容易引起宝宝发烧，而感染因素没有消除，也是宝宝发烧反复的根本原因。

宝宝感染性疾病，比较常见的几种，包括呼吸道感染、消化道感染，泌尿系统感染、中枢神经系统感染等，另外，一些病毒的感染导致宝宝出现麻疹、水痘等也会引发宝宝发烧，任何一种感染因素没有彻底消除，宝宝的发烧，都可能会反反复复。

宝宝发烧后无论是物理降温，还是服用退烧药都是对症疗法，感染病因没有消除，就无法将发烧这一问题彻底解除，一般来说，宝宝反复发烧，可持续3到4天，不过在宝宝发烧的过程中，如果宝宝的症状没有加重的迹象，看起来宝宝的精神状态还好，说明宝宝的病情不是很严重，但如果宝宝反复发烧，持续时间长且难已退烧，应尽快到医院治疗。

宝宝发烧哪些情况下不用吃退烧药

宝宝在发低烧时，可以先给宝宝进行物理降温，督促宝宝多喝水，宝宝精神状态尚可时，可以应带宝宝多多活动，增加出汗量，帮助其降温，这时就可以暂时不给宝宝吃退烧药。注意，给宝宝做物理降温时，应避免使用酒精擦拭宝宝身体。

宝宝发烧时，整个机体都处于病弱的状态，身体机能缺乏动力，所以饮食方面也应格外注意，饮食以易消化的食物为主，不易消化的食物易增加宝宝的胃肠负担。

宝宝退烧药的选择

我们比较常见的两种小儿退烧药是布洛芬和乙酰氨基酚，这两种药物通常在宝宝发烧体度达到38.5度时，就给宝宝使用。如果宝宝曾经出现过高热惊厥等症状，可以适当早点用。

需要注意的是，阿司匹林应避免给幼儿食用，如果宝宝患有蚕豆病退烧药的服用应在医生的指导下进行。另外还有一种我们常见的退烧药物就是退热栓，宝宝在熟睡状态时发热，使用退热栓是比较好的选择。

很多家长都担心退烧药会有副作用，但如果严格按照药品说明书中的使用量和使用频率给宝宝使用，一般来说，不会对宝宝造成什么负面影响。

宝宝发烧后增强观察，找出导致宝宝发烧的原因，进行相应的治疗，才能减少孩子反复发烧的次数，所以给宝宝退烧千万别太心急。

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