小小的胎记，居然有这么多内容，快来看看~

很多宝宝身上都有胎记，有些是从出生开始就有，有些是随着生长发育逐渐呈现出来。胎记可出现于身上的任何位置，永久性的居多。对于宝宝身上的胎记，很多家长都心存疑虑，担心会对宝宝的成长有害，那么，胎记到底是怎么回事？哪些胎记需要治疗呢？

胎记的由来

胎记是先天性皮肤色素异常的俗称，通常是由皮肤的血管异常或者色素异常造成，颜色、类型各不相同。有些胎记位置相对隐蔽，对健康无害，而有些胎记会长在面部、颈部等皮肤裸露位置，影响容貌，因此胎记的位置和类型成为是否需要治疗的关键所在。

胎记的类型

1.血管型胎记

血管型胎记通常就是血液在血管中呈现的颜色，多为紫色和红色，在面部和颈部上最为多见。随着年纪的增长，这种血管型胎记会越来越大，非常影响患者的面部容貌，因此要及时咨询医生，选择在合适的年龄段治疗祛除。

2.色素痣

色素痣通常被称为先天性黑斑，好发于手足、面部，四肢等部位，一般对人体无害。但是要警惕手足等经常摩擦部位的色素痣，如果这些部位的色素痣出现颜色改变、破损、突然增大等情况，要引起重视，防止恶变成黑色素瘤。

3.黑色素母斑

黑色素母斑多为先天性的，宝宝出生时由于颜色很浅容易被忽视，随着年龄的增长颜色逐渐加深。对于黑色素母斑可以考虑使用激光祛斑，或者切除术，以防复发。

4.青色胎记

青色胎记也叫蒙古斑，在新生宝宝中最为常见，多生长于臀部、腰背部，颜色为青灰色。虽然蒙古斑面积较大，但是位置较为隐蔽，并且随着宝宝年龄的增长，会逐渐减退或消失，因此家长不必过于担心。但是如果蒙古斑出现在面部，又不能自行消退的话，对宝宝成年后的容貌会造成严重影响，需要及时祛除。

5.白色胎记

白色胎记又叫白斑，属于较为少见的一种胎记，形状多为椭圆形或多边形。如果发现宝宝出现这种胎记要引起重视，它意味着宝宝的身体可能存在某种疾病，如癫痫、抽风等症状。

身为父母，要多留意宝宝的身体变化，如果发现宝宝身上有胎记，可根据本文介绍的辨别一下类别，如果发现异常的胎记要引起足够重视，及时去医院检查问诊，制定最佳的治疗方案。

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