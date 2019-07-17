孩子被蚊子咬了要擦母乳？这些偏门都别信！

母乳给宝宝带来的好处真的是数不胜数，宝宝聪明的大脑、强健的体质都要靠它，所以有些人会在母乳的其它用途上做文章，比如说用母乳做香皂，用母乳做面膜，用母乳给宝宝去湿疹。但是这些做法真的好嘛？

错误用法一、给宝宝搓背能治夜啼

不得不说，这种用法在很多地区都非常流行。但是会导致宝宝夜间哭闹的原因很多，比如说冷了，热了，饿了，尿湿了，肚子胀气等等。

宝宝夜间哭闹，家长找到宝宝哭闹的原因，根据具体原因来照料安抚宝宝，才能让宝宝安静下来。显然用母乳给宝宝搓背不能帮他填饱肚子，其他的原因也是同理。

错误用法二、用母乳帮助宝宝眼睛消炎

孩子眼睛发炎了，有的妈妈就会用母乳涂在宝宝的患处，甚至是用母乳给宝宝清洗眼睛，希望可以消炎杀菌。

这种做法实在是非常危险。因为宝宝的眼睛如果真的有炎症，母乳中的高蛋白不仅不会缓解炎症，还会使宝宝的眼黏膜受到刺激，发展之后会伤害宝宝的眼球，导致更多种类的炎症发生。

而且母乳营养丰富，更容易滋生细菌，给宝宝的眼睛滴母乳只会带来伤害。

错误用法三、使用母乳治蚊虫叮咬

母乳完全没有止痒效果，而且也不具备抗菌功效。如果患处被挠破又被妈妈涂上了母乳，会让宝宝的痒得更加厉害。

宝宝被蚊虫叮咬，家长首先要注意不要让宝宝过度抓挠，否则抓破就很容易造成感染。可以用肥皂水清洗或者使用毛巾进行冷敷、涂抹炉甘石洗剂等等，都可以止痒，而且这些方法非常安全科学。

错误用法四、用母乳涂抹湿疹

宝宝患上湿疹后会非常痒，母乳中含有丰富的营养元素，涂在了湿疹上等于给细菌建立起了繁殖的基地，不仅不能缓解，滋生的大量细菌还会让宝宝更加瘙痒难耐，这样湿疹会越来越严重。

母乳虽然营养丰富，但它仅仅是一种食物，对宝宝来说也是最优质的食物。如果将母乳神化，受到伤害最大的可能就是宝宝，所以妈妈千万别轻信这些偏方！

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