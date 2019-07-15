宝宝咳嗽喘的厉害怎么办？分享一些实用护理法

宝宝还小，免疫力比较弱，在天气骤变或者被细菌感染时，就容易出现感冒咳嗽等症状，有的宝宝咳嗽时还喘得很厉害，爸爸妈妈对此也很是担心，那么，宝宝咳嗽喘的厉害怎么办？今天育姐就给发夹分享一些实用的护理法：

1.穿衣恰当

宝宝穿衣要恰当，不要给他穿太多太厚的衣服，否则会使宝宝烦躁引起哮喘，加重咳嗽和呼吸困难。

2.饮食调理

宝宝生病期间，大家要多给他吃粥、鸡蛋汤、面条等易消化、营养丰富的清淡食物。宝宝咳嗽喘的厉害，胃口会变的很差，而咳嗽发烧等症状会导致体内水分流失，因此大家要让宝宝多喝水，帮助体内毒素的排出。

3.保持良好环境

宝宝咳嗽喘的厉害和居住环境也有一定的关联。居住环境的空气质量较差，有可能会使宝宝的病情加重，因此大家在日常生活中要注意保持宝宝房间的空气流通，每天定时开窗通风。此外，宝宝房间的温度和湿度要适中，以免宝宝吸入干燥的空气，导致痰液很难排出。

4.对症治疗

宝宝咳嗽喘的厉害，很大可能是身体里有炎症造成，建议带孩子及时去医院就诊。医生会根据宝宝病情，决定采取何种治疗方案（如果服药、住院治疗等）。此外，以上的日常护理工作也一定要做好。

宝宝咳嗽喘的厉害怎么办，以上这些护理方法大家学会了吗？只要父母能用心呵护，一定能帮助宝宝尽快恢复健康~

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