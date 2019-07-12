梅根带娃现身，只是这抱姿，也太怪了吧……

据英国《每日邮报》报道，7月10日，英国哈里王子夫妇带着儿子阿尔奇出席了慈善皇家马球日活动。这是梅根王妃产后第一次携子公开参加王室活动。据悉，威廉王子一家也参加了当天的活动。

梅根抱娃姿势别扭，被网友疯狂吐槽

由于威廉王子一家之前常常亮相，因此媒体和公众这次将目光聚焦于哈里王子一家上，结果还真让他们找到了爆点，那就是梅根王妃的抱娃姿势！据了解，梅根王妃抱娃的照片一经公布，便引起了网友们的疯狂嘲讽。

很多网友表示，虽然梅根王妃下车后，一直紧紧抱着儿子，似乎充满着母爱。可是她抱娃的姿势着实别扭，感觉孩子分分钟都要从妈妈怀里滑下去，令人担心，梅根王妃好像完全不懂如何抱孩子。

有的网友说得更犀利了，他们认为梅根王妃该感到羞愧，连抱娃都不会。也有一些网友非常心疼阿尔奇，建议梅根王妃给孩子穿袜、戴帽。

部分网友为梅根辩护，希望大众能宽容

虽然梅根王妃被各种吐槽，但也有网友支持她的，其中大多数是女性。她们认为，刚开始当妈妈，抱孩子不专业很正常。王室成员也是人，带娃需要慢慢学习。一名网友这样说道：“我很不喜欢梅根王妃，但你不可以这样说她，毕竟她又不是专业抱孩子的。”

据了解，梅根王妃是美国影星，她和哈里王子2016年相识，2017年订婚，2018年5月19日正式完婚。今年5月6日，梅根王妃顺利生下一名3.3公斤的男婴，取名阿尔奇。阿尔奇是英国王位的第七顺位继承人。

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