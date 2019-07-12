写给爱喝咖啡的你：八个技巧让咖啡更健康~

咖啡是世界上最受欢迎的饮料之一，不过很多人都将咖啡视为垃圾饮料，认为其对健康不利，这里有一些建议可以让咖啡变成更健康的饮品，各位爱喝咖啡的妈妈赶紧来看看吧~

1.下午2点以后别喝咖啡

咖啡因是一种兴奋剂，这是咖啡如此受欢迎的主要原因之一。但是如果你在晚上喝咖啡，会影响你的睡眠，下午2、3点以后不要喝咖啡是一个很好的建议。不过，并不是每个人对咖啡因都同样敏感，有些人即使在晚上喝咖啡也能睡得很好。

2.不要在咖啡里加糖

虽然咖啡本身挺健康的，但你很容易把它变成有害的东西，比如添加糖，糖主要由于果糖含量高，与肥胖、糖尿病等各种严重疾病有关。

3.选择优质品牌

咖啡的质量取决于加工方法和咖啡豆的生长方式。咖啡豆常被喷洒合成农药和其他从未用于人类食用的化学物质。如果你担心咖啡里的农药含量，可以考虑购买有机咖啡豆，它们应该含有更少的合成农药。不过，一般大品牌的产品，质量往往更让人放心。

4.避免过量

虽然适量饮用咖啡有益于健康，但过量饮用可能会降低其总体益处。尽管人们的敏感度各不相同，但过量摄入咖啡因可能会产生各种副作用。

5.在咖啡里加一些肉桂

肉桂是一种美味的香草，与咖啡的味道混合得特别好。研究表明肉桂可以降低糖尿病患者的血糖、胆固醇和甘油三酯。

6.避免低脂和人造奶油

非乳制品奶油是经过高度加工的，可能含有可疑的成分。如果你喜欢用奶精稀释咖啡，可以考虑选择全脂牛奶或奶油。

7.加些可可到咖啡里

可可富含抗氧化剂，并与各种健康益处有关，包括降低患心脏病的风险。试着在你的咖啡里加一点可可粉来增加风味。

8.用滤纸煮咖啡

咖啡含有咖啡醇，然而降低它的水平很简单，只需要用一个纸过滤器，用滤纸冲泡咖啡可有效地降低了咖啡醇的含量。

咖啡是一种很受欢迎的饮料，适当喝咖啡确实对身体有各种好处。有几种方法可以进一步改善这些好处，最重要的是，不要在咖啡里加糖！另外，考虑在下午晚些时候和晚上不要喝咖啡，因为这会影响睡眠质量。

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