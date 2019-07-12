小儿推拿真有这么厉害嘛？科普一波！

现在,小儿推拿真是越来越火了，大街小巷很多地方都打着小儿推拿的字号，小儿推拿号称不打针不吃药，对于幼儿的常见病，如感冒、发烧、腹泻等均有效果。但是，随着小儿推拿的普及，它也被推上了神坛，那么，小儿推拿真的这么神奇吗？小儿推拿真的没有任何副作用吗？

小儿推拿的作用

小儿推拿目前在我国，口碑是分为两极化的，有些家长将小儿推拿奉上神坛，觉得它无病不治，因此宝宝只要有点头痛脑热，就愿意带宝宝去推一推。但是也有些家长对于小儿推拿不信任，孩子生病后宁可去医院也不接受小儿推拿。那么小儿推拿到底有没有效果？

其实，小儿推拿对于某些幼儿疾病，确实能起到一定的辅助治疗作用，但是效果远没有那么神奇，因为推拿并不等于治病。而且如果选择了一家不正规的小儿推拿机构，不仅不能起到保健治疗的作用，甚至可能会伤害宝宝。

小儿推拿的禁忌

1.皮肤破损后不可推拿

推拿指的是医师在宝宝的皮肤上进行按摩、推拿，因此如果宝宝皮肤有破损或者损伤，如烫伤、疱疹、湿疹等皮肤病，是不可以进行推拿的，防止细菌通过破损的伤口进入宝宝体内。

2.骨关节疾病不可推拿

带宝宝推拿，一定要在宝宝身体骨骼良好的前提下，如果宝宝的骨关节出现了断裂、脱臼等情况，是万万不可进行推拿的。因为推拿会损伤到宝宝的软组织，加重骨关节的错位和损伤。

3.推拿不是万能的

不要将所有的希望都寄希望于推拿，不是所有的疾病都可以通过推拿治疗，宝宝生病后，第一时间还是要去医院，请专业的大夫对疾病进行诊断，如果确实可以通过推拿解决，再带宝宝推拿不迟。

4.情况严重不可推拿

宝宝如果患病情况较为严重，比如高烧不退、感冒持续时间长、咳嗽很严重等，最好的方法是带着宝宝去医院接受专业治疗，如果只去推拿可能会因此延误病情，引起其他并发症。

5.小于三个月的婴儿不可推拿

百天前的宝宝，皮肤非常稚嫩，而推拿用力较大，宝宝可能难以承受，并且三个月前的宝宝对抗疾病的能力也较差，因此不可进行推拿。

推拿对于某些疾病而言，还是能起到不错的治疗效果，但是家长不可将宝宝所有的疾病都妄想通过推拿治疗，还是去专业的医院请医生进行诊治。

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