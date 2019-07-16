嗯哼在校被欺负，霍思燕机智应对获网友力挺！

相信不少孩子在学校里，都和其他同学有过一些小摩擦，毕竟同学不可能像爸爸妈妈那样，可以一直无条件地爱着他、让着他。其实对于孩子们来说，学校就是他们的社会，能否在里面生存的如鱼得水，就要看孩子能不能和同学们友好相处。

相信大家都知道霍思燕和杜江的儿子嗯哼，他因为参加过真人秀节目并且非常可爱，而被大家所熟知，然而即便是这个出名的“小明星”，也因为被同学欺负而烦恼。

记得在一次节目里，嗯哼回家后向霍思燕讲自己在学校被欺负了，听闻儿子的抱怨霍思燕则是主动和老师沟通，让老师帮忙留意一下，但不一定要批评那个孩子，她认为小男孩之间有点打打闹闹很正常，你无法断定这一定是对方的问题。

对于霍思燕的做法，主持人帮大家问出了疑问：当嗯哼表示自己在学校被同学打了之后，你会不会觉得心疼呢？

对此霍思燕表示：当听到儿子被欺负还是非常生气的，差点要求他他打回去。不过后来还是忍住了，因为她仔细考虑了下，觉得这样子根本解决不了问题。对于这个答案，网友们纷纷点赞，觉得霍思燕在对待小孩的教育上，还是很认真的！

霍思燕还表示，小孩子会在情绪不稳定时，把一件事情描述的非常夸张，如果想要真正了解事情的真相，那么就要等孩子放松下来再问，比如在他们洗澡或者玩耍的时候询问，他们就会下意识告诉你事情的真相。

其实在生活中，有不少家长都信奉“欺负我可以，但是绝不能欺负我孩子”的理念，他们支持孩子猛烈回击，有些甚至亲自上阵：

2018年9月21日，温州瑞安市隆山小学一厕所内，10岁男孩小叶（化名）被林某用水果刀刺伤，经抢救无效死亡。林某是小叶同班同学小静（化名）的爸爸，小静几天前与小叶发生摩擦伤了眼睛，林某一怒之下携带水果刀到学校找小叶报仇，最终酿成了这场悲剧。

因为一时冲动弄出了命案，而自己也被判了刑，看似是“伟大父爱”，为了女儿出了口气，但其实是把她推向无底深渊，因为无论是失去父亲还是“杀人犯女儿”称号，都不是她这个年纪能承受的。

那么当孩子说自己被同学欺负了，我们该怎么办呢？

1.检查是否受伤

当孩子表示自己被欺负的时候，我们应该先冷静下来，先仔细询问孩子哪里被打了，并且借此检查孩子的身体，看看是否有比较明显的伤口，如果是内伤，那么在触碰的时候也会有些痛感。因为有时候孩子会过分夸赞矛盾程度，有些甚至是孩子自己先挑起祸端。

2.询问详细细节

很多时候并不能把来龙去脉说的清清楚楚，此时爸爸妈妈们不要着急，多给孩子一些时间。注意不要刻意引导孩子，因为你的引导很可能会让他把事情说偏，而是应该让孩子自己阐述事情的全部经过，并且客观判断下欺负孩子的同学是有意还是无意。可以像霍思燕一样，在孩子洗澡或者玩耍的时候询问他，在这种轻松的环境下，他们更容易说出实情。

3.让孩子自己解决

如果只是小孩子间的无意识打闹，并且没有受伤，那么大家就不要找别家孩子直接理论或报复。小朋友在一起嬉戏难免会有一些碰擦，如果家长随意插手，那么孩子很可能因此失去朋友，并且让别的小朋友不敢和自家孩子一起玩，因为在当你为自己的孩子出气时，其他同学就会产生恐惧感，并且因此孤立你的孩子。

4.找老师了解情况

如果情况比较严重，已经到了孩子自己没法解决的地步，那么就要找老师了解情况，一方面是为了了解事情的真相（孩子不一定说的清除），另一方面也是希望老师在接下来的日子，多关注关注自己孩子，以免再被欺负。

5.和对方父母谈谈

如果同学一直没有收敛，那么在弄清事实之后，可以找对方的父母交涉，现在基本都有班级群，可以加对方好友，先和对方谈谈，看看对方父母怎么说，怎么给你交代。如果对方父母是个讲理的人，那么不管是什么原因导致的矛盾，都可以和平解决；如果对方是个熊家长，那么就可以喊上老师三方对峙，就算撕破脸皮也要维护好自己的孩子。

Tips：不排除自己孩子主动挑起事端，如果确实是自家孩子的问题，那么一定要积极认错，并且利用这个契机，好好和孩子沟通，多做自我检讨，一味袒护， 可能现在占了便宜，但吃亏的是孩子未来的人生！

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