腰酸背痛为何总是缠上你？全因带娃姿势出了错！

有很多妈妈经常会感觉腰酸背痛，可能会认为这是没有坐好月子留下的病根。但其实，是因为带娃姿势不正确导致，我们一起来看看：

1.给宝宝换尿布、穿衣服的姿势

错误姿势：最常见的就是宝宝需要换衣服、换尿不湿时，妈妈让宝宝直接躺在床上，然后给宝宝更换。但是床的高度和妈妈的身高相比是偏矮的，妈妈每次去做这两件事情的时候就要弯腰，这时候脊柱必须跟着一同弯曲，频率较高的情况下就会造成脊椎受损，导致妈妈腰酸背痛。

正确姿势：可以在家里专门给宝宝准备一个高度合适的平台，供妈妈给宝宝换尿布、穿衣服。在做这些事情时妈妈也不用弯腰，大大减轻了妈妈脊椎受损的程度。

2.给宝宝喂奶的姿势

错误姿势：很多妈妈在给宝宝喂奶时总是喜欢猫着腰，如果只是一次两次当然并没有关系，但是如果每次给宝宝喂奶都出现这个姿势，不仅会让妈妈腰酸背痛，还可能会导致妈妈驼背，最重要的是宝宝更容易出现呛奶的现象。

正确姿势：给宝宝喂奶时应该尽量使脊柱能够直立起来。如果是坐在沙发或是椅子上给宝宝喂奶，腿部高度不够，可以在脚下垫一个小板凳。如果是坐在床上喂奶可以买一个哺乳枕垫在腿上，让宝宝躺在哺乳枕上喂奶，高度刚好可以靠近妈妈的乳头，这样妈妈喂奶时会轻松很多。

3.抱宝宝的姿势

错误姿势：抱起宝宝的时候很多妈妈都是腰部发力，这种情况下，妈妈的腰腹部肌肉以及脊椎要承受比较大的压力，长久如此，就易引发妈妈腰酸背痛。

在抱着宝宝的时候，妈妈又会把宝宝挂在腰上环抱，腰椎的负担会更重，所以才会腰酸背痛。

正确姿势：在床上抱起宝宝时，妈妈可以蹲下，尽量用膝盖和腿的肌肉来发力，这样省去了脊柱的力量，可以避免造成腰酸背痛。

如果需要长时间抱着宝宝，要尽量避免脊柱发力，可以更多运用身体的其他部位肌肉力量。外出时可以利用背带，妈妈会更省力。

也就是这几个不起眼的动作，让妈妈腰酸背痛的症状越来越严重，所以各位那赶紧纠正吧！

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