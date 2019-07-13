产后胸部护理，做好四个预防

很多妈妈产后都将精力完全集中在了照顾宝宝上，在乳房的问题上很少会重视。要知道忽视了对乳房的照顾，一旦乳房“生气”，那么让妈妈后悔的事情就会接踵而至，比如乳房下垂、大小乳等等。那么新妈妈应该怎样呵护乳房呢？

1.防止乳腺堵塞

很多在哺乳期的妈妈乳房内经常会出现硬块。如果大家发现后不在早期进行疏通，那么乳腺堵塞、乳腺炎等等一系列问题就会找上妈妈。

为了避免乳腺堵塞的出现，可以在每次给宝宝喂奶之前使用干净的毛巾蘸热水对乳房进行热敷。热敷的同时，还可以轻轻按一按乳房内存在的乳结，并轻轻按摩使之疏通。这样奶水流出的会更流畅，宝宝吃起来会更加轻松，而且在之后也不容易出现乳腺堵塞的问题。

2.防止乳房下垂

乳房下垂非常影响女性的体态。而这种现象的出现，多半是妈妈没用使用正确的喂养姿势给宝宝喂奶，以及没有正确佩戴文胸。

生完宝宝之后，乳房里充满了乳汁，而且脂肪层也会增厚，重量增加带来的压力比怀孕时还要大，所以一定要穿一款型号合适的文胸来承托起乳房的重量。

文胸的罩杯需要能包裹住整个乳房，还要同时考虑乳房的透气性与柔软度。还有，一些蕾丝、缝线太多，和自己胸型不符的钢圈文胸要避免选择。

3.防止乳头皲裂

错误的喂奶姿势是导致乳头皲裂的主要原因。这会让妈妈在喂奶时十分痛苦，甚至“龇牙咧嘴”。

在喂奶时要注意让宝宝含住大部分的乳晕，而不是单单含住乳头。如果已经出现了乳头皲裂，每次喂完奶之后，可以在乳头上涂抹专用的乳头保护霜，这样可以帮助修护皲裂的乳头。

4.防止大小乳的出现

大小乳等现象非常普遍，主要是妈妈在喂奶时没有平衡好两侧乳房的喂奶频率。给宝宝喂奶时一定要注意左右两侧的乳房轮流喂。如果宝宝把一侧乳房吃空，再吃另一侧乳房时吸几口就吃饱了，剩下的乳汁可以用吸奶器吸出来。

这样不仅可以防止大小乳的出现，排空了乳房还可以避免乳汁堵塞引发乳腺炎，更可以促进乳汁的分泌，非常有利于乳房的健康。

最后提醒大家，哺乳期时大家要尽量保持愉悦心情，避免让自己陷入一些负面的情绪中，否则容易引起乳房疾患。

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