预产期临近，BB即将到来，你准备好了吗？

宝宝的到来给整个家庭都带来了喜悦与希望，未来家里的每个成员更是要围着这个小家伙转。作为爸爸妈妈的你，做好迎接宝宝的准备了吗？

身体上的准备

身体上需要认真准备的当然是准妈妈咯~分娩是一场力气活，怀孕期间准妈妈就要开始为分娩做准备了，要攒足力气，保证自己可以底气十足地把宝宝生出来。

所以在预产期到来之前，准妈妈就要坚持进行适量的锻炼，来增加体力。可以在每天晚餐后出去散步半小时，散步时可以走得快一些，以身体微微出汗为宜，只有这样才能锻炼到身体。

在预产期到来之前，可以适当吃一些高能量的食物给分娩攒足能量，全脂牛奶、坚果都是不错的选择。

要提醒准妈妈的是，育姐并不提倡通过爬楼梯来帮助分娩，因为爬楼梯有助于分娩的说法并不科学，还可能存在一些潜在的伤害。不如把爬楼梯改成学习拉泽玛呼吸法，这种呼吸方法可以帮助准妈妈在生产时调整呼吸，缓解疼痛。

心理上的准备

1.宝宝可能不会踩着点来

大部分宝宝都不会恰好在预产期那天出生，这一点准妈妈要做好心理准备。宝宝可能会提前到来也可能会拖后一周，提前了解了这一点，准妈妈就不用为此再感到焦虑了。

2.刚出生的宝宝大多不漂亮

怀孕时，妈妈可能无数次幻想过自己生出的宝宝可爱，漂亮，帅气，但其实新生儿眼睛是肿的，皮肤是皱的，完全和漂亮帅气不搭边，而且他们还会经常哭闹，可能会让妈妈心中乖巧的小天使形象崩塌。但是这才是真实的生活，大家可要做好心理准备！

3.坚定能养好宝宝的信念

宝宝出生后，爸爸妈妈要尽量给宝宝创造良好的物质生活条件，给宝宝足够的关爱和正确的教育，让宝宝成长为品行端正、内心充盈、人格健全独立的人。

除了身体和心理上的准备，相信准妈妈们早就给宝宝的出生做好了物质准备，宝宝的衣物、用品准妈妈都准备得不要太丰富！但是要提醒宝妈，新生儿长得特别快，不要准备过度造成不必要的浪费哦！

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