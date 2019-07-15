三分钟了解有机奶粉，更安全的BB口粮！

奶粉是除了母乳之外，宝宝最为重要的口粮之一。可是新手妈妈们对于奶粉，总有很多的担心和问不完的问题：

什么奶粉能保证营养又安全？奶粉中不会有有害物质吧？……

曾几何时，奶粉的安全问题，牵动了每个中国家长的心。那时候育姐跟各位姐妹们应该都还是小姑娘呢，现在都成孩子妈了，奶粉安全的问题还是不能让我们放心。

随着奶粉的不断发展，各种成分被不断添加。

在添加营养成分的过程中，也增加了化学肥料、杀虫剂、农药等被添加的风险。据瑞典科学家研究发现，至今已经有超过100种农药，会对成人的神经系统造成不良影响。对宝宝的影响可就更大了！

还有很多妈妈都来问育姐：难道就没有无添加的奶粉吗？有机奶粉好吗？是不是更安全呢？

育姐在认真了解了有机奶粉以后，决定跟姐妹们来好好聊一聊~

有机奶粉，有机在哪里？

首先，我们要弄清楚一个概念：食品安全分级。

作为有机食品家族的一员，有机奶粉的安全程度位于食品安全金字塔的顶端。

1.有机奶粉在原料采集和加工过程不含任何的添加剂，不含农药和化学肥料，不含抗生素及人造荷尔蒙，非基因改造，100%纯天然。

2.有机奶粉的加工过程采用的是物理冷却的方法，最大限度地保存了原奶粉的钙和蛋白质及其它的营养成分。

3.营养更健康，降低了潜在的健康风险。

4.生产更加环保，更放心更安全。

但妈妈们也要注意：有机奶对水、土壤、空气、牧草品种等条件非常高，要生产真正的有机婴幼儿奶粉，需要配备有机牧场、有机奶牛，产品必须经过有机加工，还能够有机追溯并拥有有机认证，要跨越了这么多的“门槛”，才能顺利地迈进有加奶粉的“大门”。所以也导致有机奶粉的产量很低，很难实现大规模销售。

世界范围内目前只有几万吨有机奶粉的产量，而且有机奶粉的认证是一年一次，今年乳企可以通过认证，但明年如果环境变化就无法获得认证，如果还当作有机奶粉售卖的话就存在问题了。可以说市场上许多“有机”还不够资格呢，所以姐妹们千万要注意，别被“有机概念”幌子弄懵了。

有不有机，谁说了算？

有机不是你想说，想说就能说的。必须有合法机构出面，授予“有机身份证”，才算真正获得有机户籍了。这个合法机构，就是有机食品认证机构。

以澳洲奶粉为例，通过了澳洲相关机构认可的奶粉，才是有机奶粉哦。就是下面这个标志哦，如果你想买澳洲的有机奶粉，一定要认准它哦！

有机认证机构有专属某国的，也有国际的，有政府层面的，也有民间组织。

记住这几个标志，经过有机认证才算有机奶粉哦~

除了这些，

给宝宝选奶粉还要注意这些

口味宝宝喜欢吗？

对于宝宝来说，最直观的体验是奶粉的味道，所以口感也是选择奶粉的时候不得不考虑的重要元素。

有的奶粉不易冲调，有的泡沫过多，宝宝喝了容易发生溢奶……这些因素都左右着我们对配方奶的选择。所以爸妈们在选择奶粉的时候最好先从小包装开始，如果宝宝喜欢这个口味再买大包装的，以免造成不必要的浪费。

营养成分选明白了吗？

很多妈妈选奶粉时会忽略了奶粉的“外衣”，奶粉罐上的说明书其实就是它的身份证。

现在很多有机奶粉中也会添加这些安全的营养物质，但很多妈妈们一看到奶粉包装上的大片文字和数字就犯晕，今天就说下选奶粉时应该重点看哪些成分？

DHA：二十二碳六烯酸。俗称：脑黄金，补脑子的。现在市面上的奶粉都会添加这个。

ARA：花生四烯酸。促进DHA吸收，帮助大脑、神经发育，部分奶粉有添加这个。

OPO：是一种结构分子，存在于母乳中。简单来说，添加OPO的奶粉更容易让宝宝吸收消化，少数奶粉有添加。

乳铁蛋白：是母乳中的一种重要成分，添加乳铁蛋白的奶粉，更容易被宝宝吸收，增强抵抗力，调节宝宝免疫系统，但市面上的奶粉很少有添加。

叶黄素：是构成人眼视网膜黄斑区域的主要元素，奶粉中有了它，宝宝视力更好哦。

有极少很好的奶粉，这五种成分都会添加；不错的奶粉，也许会添加三个；一般的只会添加一两个。所以以后买奶粉的时候，妈妈们要在奶粉罐上重点考察这5种成分哦~

如果是很担心奶粉安全的姐妹们，有机奶粉可能是个比较放心的选择。但如果你家宝宝正在吃的奶粉，吃得身体健康，活泼可爱，其实没必要纠结强行更换。说到底，只要宝宝能健康平安成长，才是我们最大的心愿，对吧？

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)