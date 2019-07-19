小北鼻的袜子你选对了吗？2个月宝宝因袜子险截肢

俗话说百病从寒起，寒从脚底上，脚丫作为人第二个心脏，一定要帮宝宝保护好。否则受凉后身体的抵抗力会降低很多，引发各种疾病。

到了深冬季节，为了让宝宝暖和一点，保护脚丫最直接的方法就是给宝宝穿上厚袜子，可是大家买袜子之前都有仔细挑选过吗？如果袜子买不对那宝宝可就要遭殃了……

育姐前两天就看到一条新闻：

长沙市一个刚满月的宝宝，家长发现他脚趾肿胀，发黑溃烂，才赶快送进医院。医生检查后才发现，罪魁祸首就是袜子里一根不起眼的线头，从宝宝脚趾发黑溃烂的程度来看，有可能被缠了十几个小时，家长没有及时发现，而孩子越蹬脚，线头就缠的越紧。

手术后，医生每隔一个小时，就对宝宝的脚趾做一次放血治疗。才两个月大，就要承受这本不该有的疼痛，让人看着实在是心疼，还好最后宝宝的脚趾保住了。

小小的袜子竟能导致这么严重的后果？育姐在网上随手一搜，发现这种事竟然还不少！

美国堪萨斯州的茉莉（Molly）是个可爱听话的乖宝宝。这天下午，她跟随爸妈到餐厅吃午餐，突然嚎啕大哭。对于女儿的哭泣，茉莉的父母本来不以为意，以为女儿只是哭一下而已。但是几分钟过后，爸妈觉得好像不太对劲。

他们摸摸孩子的身体，觉得或许是茉莉觉得太热了或是发烧了，可是并没有异状，于是爸爸把她的袜子脱了下来，就看到她右脚的第二个趾头已经变紫了。妈妈很快发现茉莉的脚趾头是被袜子里的一个长头发缠住了，而且缠的很紧，几乎阻断了脚趾头的血液循环。妈妈立刻找来剪刀和放大镜，很快就把茉莉脚趾头上的头发剪断，不过茉莉的脚趾头还是过了很久才恢复正常。

还有一位青岛的宝宝就没这么幸运了：

2016年5月，青岛一位出生仅23天的女婴，因父母害怕孩子指甲划伤脸给孩子戴手套。结果，因手套上的一根线缠住了孩子右手中指，导致两个关节发黑坏死，父母不得不忍痛带她到医院，做截指手术将坏死部位切除。

看来给宝宝用的任何东西都要小心小心再小心啊！给宝宝选袜子，不光只要小心线头，育姐今天再来跟大家说道说道呗~

不要有线头的袜子

给宝宝买袜子之前，一定要翻开看看里面的情况，线头多的不要买，并且检查一下家里已经买了的袜子，把里面的线头剪一剪。

即使袜子线头少，也要把所有的线头剪掉，或者把袜子翻过来穿，以免宝宝勾到再次脱线的线头。平时也要常给宝宝剪趾甲，以免扯出新的袜子线头。

不要袜口太紧的袜子

宝宝的脚和大人不一样，脚踝很短，小腿也很粗短。因此过紧的袜口和过长的袜筒都会勒住宝宝的脚踝和小腿，影响活动和血液循环。

所以给宝宝选袜子，袜口要宽一些，松紧适度，撑开套在宝宝脚踝处可以伸进大人的两个指头不觉勒肉为宜。

不要晴纶袜和尼龙袜

不要买不透气的晴纶袜和尼龙袜，纯棉袜保暖性好、弹性好、质地舒服，对宝宝来说是最好的选择，透气性好又舒适。另外，多备几双防滑袜，宝宝刚学会走路时，如果家里地板不泛寒气，光脚是没问题的，但要是太凉了，可以给宝宝备一双防滑袜，防滑袜脚底是有软胶图案的。

不要颜色太鲜艳的袜子

宝宝的袜子应优选选择浅色的。因为颜色鲜艳的衣物，在染洗的过程中，很可能增加甲醛附着的风险。

颜色越深安全系数越低，宝宝的口鼻离脚距离很近，有些小宝宝甚至会吃脚丫，所以一定要选择原色或浅色系、纯棉材质的袜子。

不要选连裤袜

有的妈妈为了搭配漂亮，给女宝宝买紧身的连体袜。但连裤袜穿脱困难，不利于孩子大小便，动作稍慢了可能尿湿小内裤和连裤袜，容易引起孩子受凉感冒。

连裤袜透气性差、不吸汗，容易影响下肢血液循环，还可能造成儿童会阴部炎症，建议最好不给宝宝穿。有些连裤袜穿在宝宝身上也容易裤裆下滑，限制宝宝的自由活动。

因此，非特殊需要，一般情况不建议给婴幼儿穿连裤袜，等宝宝大一点了再尝试吧。

睡觉时别给宝宝穿袜子！

有的妈妈担心宝宝睡觉着凉，或者怕宝宝踢被子，会选择让宝宝穿上袜子睡觉，确保小脚不会受凉。但其实宝宝睡觉时最好不要穿袜子。为什么？

影响血液循环

睡觉时穿袜子、戴手套，固然是冬天保暖的好方法，但这样做有碍血液循环，使肌肤的新陈代谢迟缓，容易使肌肤干燥。

影响宝宝睡眠质量

不管是对我们大人还是对宝宝来说，睡觉都是一个需要完全舒展的机会，舒适是最重要的。束缚着脚睡觉会让宝宝很不舒服、不适应，从而影响宝宝的睡眠质量。

小小袜子也藏着大大危险，妈妈们以后买袜子之前一定要记得仔细检查哦~

如果发现袜子已经失去弹性、脚后跟变薄、有破洞、穿上双脚有明显勒痕时，就要及时淘汰掉了呦~

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