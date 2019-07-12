别轻易认输，教你4招判断奶水够不够！

我想妈妈们都跟育姐一样，最怕的就是：早上一觉醒来，乳房空空的没有奶水，但现实中这种情况可能并不多。更多的是，宝宝似乎永远吃不饱，离开妈妈乳房就哭闹……

许多妈妈纷纷找我来问：

“育姐，我家宝宝总哼哼唧唧，吃一会儿就睡，放下就醒然后找着要吃奶，我觉得是我奶水少他吃不饱？”

“我的乳头被都宝宝嘬破了，是不是因为我奶水少宝宝吃不到，必须要加奶粉了吗？”……

当妈的焦虑就焦虑在这，即使宝宝很健康，奶水也正常，依然会很担心奶水不足的问题。对于这些疑问，育姐想回答的是，你也许是遇到母乳不足的假象了，千万别盲目的添加了奶粉或者断了母乳。

那怎么才能判断自己母乳足不足？够不够宝宝吃呢？育姐今天就教你们几招来判断！

这些情况说明妈妈母乳可能真不足！

* 喂奶时极少听见宝宝的吞咽声。

* 婴儿吃奶的时间长，常常会放弃乳头大哭不止。

* 哺乳后婴儿出现浅睡、睡不踏实，一会又会出现觅食反射。

* 婴儿大小便次数减少、量少，体重增加缓慢或停滞。

如果真的是母乳不足，这些表现都会是相辅相成的，如果同时出现好几个表现，那才能说明宝宝可能真的没吃饱。但如果你家只有偶尔其中一项符合，请不要妄断自己的奶量哦~

如何判断自己产后奶量是否健康？

正常产妇产后奶量会逐天增加，一周后即可每天泌乳250-300ML，1个月后每天可泌乳500-600ML，6个月时，每天可泌乳1000ML……

产后5周左右，泌乳到达一个高峰，此后水平会有波动，但大多在这个范围左右。具体可以参考下表，每个妈妈产奶量有差异，宝宝饭量也不同，所以下图数值仅供参考，大多数只要在数值范围内，不管偏高还是偏低，都是正常的。

如何判断宝宝到底吃没吃饱？

OK！先暂停一切的现象推断，以及你们的“实验”，我们来看看如何知道宝宝到底吃饱没吃饱，客观地评判下你的奶水到底少不少。

1.称体重

判断奶水少不少最简便的方法就是给宝宝量体重，家长可以通过连续称宝宝体重来判断。如果母乳量足，宝宝吃得饱，体重是能够正常增长的；反之，如果宝宝体重增长缓慢，或者不增长，在排除疾病的情况下，可以与医生沟通找出问题症结所在，再确认是否是喂养不足导致的，是否需要增加配方奶粉。

正常来说，宝宝体重每周平均增加100克到200克，或一个月450克以上（多数婴儿出生后体重会减轻，三四周后才能增加至出生时的体重。所以，体重增加的计算应由婴儿体重的最低点算起，而不是出生时的体重）。妈妈们可以自己算一下~

2.看吃奶时间

新生儿的吮吸力度小，所以吃奶的速度会比较慢，吃奶时间也会比较长，通常新生儿每次吃奶时间不超过1个小时，每侧乳房吮吸15-20分钟，两侧乳房吸吮30-40分钟，这个时间会随着成长而慢慢缩短的。所以新手妈妈们，不要再担心宝宝吃奶慢了，这并不意味着妈妈的母乳量不足。

3.看吃奶次数

新生儿一天喂8~12次母乳，大点了，每两三个小时喂一次。这是一般的情况，有些婴儿吃的次数多，有些少。只要体重良好，也不见得不正常。

婴儿每24小时喂养次数少于8次，或喂养次数不少但婴儿总是拼命不停地吸吮，这是奶水不够吃的表现。

4.看排泄次数

吃饱的宝宝，营养供给充足，身体机能正常运转，大小便也比较正常和有规律。

如果宝宝一天排尿少于6次，大便量少或者呈现绿色的稀便，表示奶水不足。一般母乳充足的宝宝，每天大便2—3次，色泽金黄，呈黏糊状或成形，表示奶量充足。

所以如果宝宝出生3天后每24小时排尿少于6次，大便仍为黑色、绿色或棕色，4天—1个月内每日排便次数少于3—4次，就可判断为奶水不够吃。

奶水不足可能是这些原因造成的！

1.吸得太少

育姐之前说过很多次了，我们的乳房可是很“智能”的，吸的越多产的越多。所以刚开始一定要尽早开奶，并让宝宝多吸，这样才能刺激大脑泌乳腺分泌更多乳汁。

2.之前喂奶时没有排空乳房

低效喂奶时乳房没有排空，会导致乳汁分泌下降。宝宝吸奶过程中是很费力气的，加上新生儿容易入睡，在吸吮过程中很容易就犯困了，乳汁剩余得不到排空，分泌乳汁信号将传达减产，就会越来越少。

3.经常只喂一侧乳房

有的妈妈为了让宝宝尽可能吸干乳汁，就尽量喂一侧，这样反而不能为乳房提供充足的刺激，时间长了大小胸会非常明显，宝宝也可能没吃饱。

4.妈妈身体状况不佳

麻麻做过乳房手术或乳房受伤过、有过大出血或荷尔蒙失调等？贫血？是否怀孕？是否在节食等等……

育姐想说，各位新手妈妈们，在母乳喂养上，一定要给足自己信心！不要轻易觉得是自己的奶不够，就给宝宝增加配方奶粉，一定要清楚认清自己的奶量，很可能你只是被宝宝的假象“欺骗”了呢～

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