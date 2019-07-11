女儿被狗咬伤，爸爸一怒之下将狗扔下高楼

据韩国媒体报道，韩国一名2岁女童被邻居家的宠物犬咬伤，于是爸爸上门交涉。交涉过程中，邻居的一句话彻底点燃了爸爸的怒火，他将咬人的西施犬从12楼扔了下去。事后，爸爸在网上发文写道：“做完这件事我还是很火。”贴文一出，立即引起了网友们的热议。

女儿被狗咬伤，爸爸上门交涉

事发当天，爸爸正在外面买隐形眼镜。在回家途中，妻子焦急地来了电话，说女儿被狗咬伤了。于是他急忙赶回家，带女儿去看急诊。孩子被送进急诊室后，妻子告诉了丈夫事发经过。

当时，妈妈背着女儿在楼下散步，想哄她睡觉。女儿突然表示想滑滑梯，于是妈妈将她放了下来。没想到，这时竟窜出一只西施犬对着孩子狂叫，吓得孩子掉头就跑，而西施犬一直穷追不舍。孩子在逃跑时不慎跌倒，被西施犬追上咬了一口。

经诊断，女童两只脚的脚拇趾被咬伤，有少量出血。虽然女儿伤的不严重，但爸爸还是很生气。得知狗主人是隔壁栋邻居后，他先把老婆女儿送回家，之后便立即上门交涉。

狗主人表示：“遛狗时为了让狗小便，就暂时松开了狗绳，没想到狗狗居然跑向了孩子。对不起，我会承担医药费。”

邻居嘟囔惹怒男子，咬人狗被摔死

男子原想就此做罢，没想到却听见邻居嘀咕：“被这么小的狗咬上会有多严重？”这句话激怒了男子，要求邻居把狗带出来让他瞧瞧。

邻居将狗狗抱出后，男子竟一把抢了过来。只见他抓着西施犬的后颈跑到了12楼，将它从走廊的窗户直接扔到了马路上。下楼时，他还对上来寻狗的邻居说：“想找狗，去1楼吧。”

男子的贴文一经发出，便引起了网友们的争论。有网友表示：“这爸爸行为太变态；额，这和咬伤孩子的禽兽有什么区别？”但也有网友认为：“狗主人说那种话完全不应该，这样的人根本就没资格养狗。”

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