想给宝宝查微量元素？那是花钱找烦恼！

育姐最近听见身边的妈妈们说，自己家孩子好像有点贫血，是不是去缺铁了？又听见说孩子骨头软软的，是不是缺钙了？或者是孩子好像总感冒，是缺锌了？成天担心，但是孩子也没啥确实的表现，思来想去决定去个某个“体检中心”做微量元素检查，还拉着育姐一起去，据说参团还便宜。但其实，这微量元素检查真的没啥必要啊！育姐是不会去做的！为啥呢？

微量元素是什么？

人体内含有50多种微量元素，但含量不同，可分为宏量元素和微量元素两大类。微量元素，顾名思义就是含量很少的那几种。比如锌只占人体总重量的百万分之三十三，铁也占百万分之六十。别看他们量少，对人体的作用却很大，比如孩子缺钙，骨头发育不良，可能得佝偻病，少不得！

常见的微量元素检查方式

一般微量元素检查包括钙、镁、铁、锌、铜和铅。会通过三种途径：头发、静脉血、末梢血来检测，用上同位素稀释质谱法、原子吸收光谱法、X射线荧光光谱分析法等较为有效方法属于较为有效的方法。临床医学上，生化法、原子吸收光谱法等方法也使用得较为普遍。

为什么叫停微量元素检测？

因为含量太低，检测结果误差较大！还有很多检测单位资质不够，设备不专业！卫计委早在2013年就已经叫停微量元素的检测了。

微量元素占人体体重的0.01%，所以检测起来的困难可想而知。而且据国内著名儿科专家崔玉涛解释：“由于钙、锌、铁等元素的生理效应部位不在血液，所以检测微量元素根本没有意义。特别是检测头发更没任何科学道理。末梢血检测，不能保证取血时不被组织液稀释，所以连血液水平都不能代表。”

亚洲儿科营养联盟主席、中国医师协会儿童健康专业委员会主任委员丁宗一也称：“近20年来，国内微量元素检测的方式花样百出，但检测结果都不靠谱。”

北京协和医院儿科主任宋红梅说，“国内外关于微量元素检测至今没有一个公认的权威方法。即便是查静脉血，也只是血液水平，而不代表身体内的含量。”

查微量元素反而有害？

相信家长们一拿到报告，就会对比给孩子补充相应的微量元素。甚至可能矫枉过正，把不缺的补到过量了，有害而无益。不过其中铅含量的检测还是有建设性的，毕竟如果居住环境有潜在的铅污染，做个监测还是可以的。

其实当宝宝身体缺少某种微量元素时，他的身体会出现一系列症状，父母只要认真观察，不难发现宝宝到底缺什么了。仅有单独的情况出现时，先观察一阵，不必过度担心。

不要给某些没有资质的“体检中心”钻了空子，花了不必要的钱！

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