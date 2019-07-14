让孩子更有创造力，只需要这五招！

创造力可以被定义为以新颖的方式将事物组合在一起，或者用新鲜的眼睛看待世界。虽然有些人天生具有某种天赋——比如艺术家的眼睛，完美的音高，或者作家的语言方式——但我相信每个人都有创造的能力。我们所有人都需要获得创造力来解决日常生活中的问题，我们所有人都需要创造性的渠道来充分生活。那么，如何培养有创造力的孩子呢？下面这些建议或许对你有用：

1.不要怕脏

无论是因为孩子害怕弄脏自己的手，还是因为生活在太多的规则下，不想跳出框框，生活在注重整洁的家庭中的孩子往往被认为缺乏创造力。

2.经常受到限制会束缚想象力

你一定希望孩子看到的世界充满了可能性，那么为什么不让孩子粉刷你家的墙呢？

3.允许孩子的与众不同

创造性，有原创的孩子往往被其他孩子视为不同的，可能有点古怪，或者只是很奇怪。让孩子脱离同龄人的规范，变得独一无二，鼓励他们用自己的眼睛看世界。为了培养孩子的个性，他需要你的支持。

4.为孩子的艺术用品建立一个地方

尽早为艺术用品建立一个地方，既方便又整洁。它应该包括抽屉或可洗马克笔、纸、粘土箱，以及随着孩子年龄的增长你觉得可以随意添加的任何东西（包括珠子、拼贴画材料、邮票和印泥等）。积木具有无限的可能性，通常比更复杂的建筑材料提供更具创造性的游戏机会。有研究者发现，许多四岁的孩子每天可以用积木建造几个小时，而这有助于培养数学、空间和解决问题的能力。

5.让创造性的艺术变得容易

如果孩子能在没有你帮助的情况下开始艺术活动，成就感会让他更有可能创造艺术，所以不要给孩子设置太多的障碍。

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